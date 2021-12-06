«МОЯ НАУКА»: здоровье — это наука!

За время работы номенклатура исследований значительно расширилась: сегодня это более 2000 наименований медицинских анализов, многие можно сдать по cito (срочно). Точность исследований обеспечивается использованием современных автоматических анализаторов, а оперативность — наличием собственной лаборатории. В период пандемии важна срочная диагностика, а в «Науке» можно сдать ПЦР-тест и получить результат в течение 2 часов.

С 2010 года работает многопрофильная клиника на проспекте Ленина, 5. Здесь ведут приём опытные врачи первой и высшей категории, профессоры, доктора медицинских наук. Для пациентов здесь широкие диагностические возможности: ультразвуковая диагностика на аппарате экспертного уровня Mindray, женские исследования гистероскопия и кольпоскопия, эндоскопические исследования, диагностика проктологических, урологических и многих других заболеваний. В условиях дневного стационара под наблюдением врачей и в комфортных условиях проводится инфузионная терапия различных заболеваний и дефицитов, а также производятся малоинвазивные (нетравматичные) урологические, проктологические, гинекологические и другие операции, и после нескольких часов наблюдения пациенты выписываются домой и ведут счастливую здоровую жизнь, забыв о перенесенном заболевании. А отделение физиотерапии и водолечения помогает скорейшей реабилитации и выздоровлению!

В условиях круглосуточного стационара проводятся сложные операции, ряд операций можно сделать только здесь. Сегодня «МОЯ НАУКА» - единственная частная клиника в России, где установлен хирургический лазер Faberlase U3, позволяющий работать с почечными камнями любого размера и любой локализации, а также оперировать аденому предстательной железы при ее объёме свыше 120 куб.см. Здесь производится эндопротезирование суставов — одновременная замена коленного и тазобедренного суставов; выполняется хирургическое лечение позвоночной грыжи по методу Дестандо, и реабилитационный период занимает в основном всего 14-20 дней. После органосохраняющих гинекологических операций счастливые пациентки планируют беременность, пластические хирурги воплощают в жизнь заветные мечты об идеальной внешности, а в комфортных палатах пациенты чувствуют себя уютно, как дома.

«МОЯ НАУКА» - это профессиональный комплексный подход к здоровью. Моё здоровье — моя наука!

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Медицинская компания «МОЯ НАУКА»

г. Самара, проспект Ленина, 5.

тел. (846) 277-77-03

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