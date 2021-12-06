«Утопила дочь в ванной и пошла в психбольницу»: появились подробности убийства девочки на съемной квартире в Самаре

Женщине уже предъявили обвинения в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

ИСЧЕЗЛА, ОСТАВИВ ДОЧЬ И ЗАПИСКУ

В Самаре суд арестовал на два месяца 41-летнюю Екатерину Безгину. Женщину обвиняют в жутком преступлении. По версии следствия, она лишила жизни свою четырехлетнюю дочку. Журналистам «Комсомолки» стали известны подробности этого страшного происшествия.

Напомним, что тело ребенка обнаружили на съемной квартире на улице Санфировой 20 ноября 2021 года. Дверь в помещение, когда туда приехал брат владельца жилплощади, была открыта. Внутри малышка находилась одна. Мама, с которой она проживала, бесследно исчезла, оставив записку на холодильнике:

— «Девочки! Нет больше сил выкручиваться. Если читаете это, значит нас нет уже в живых. В Самаре есть «кризисный центр для женщин», позвоните туда. Они с удовольствием заберут наши вещи, игрушки и посуду. Мне все некому отдать, пусть заберут нуждающимся женщинам. Екатерина».

Эксперты не могли разобраться в том, что же произошло. Следов насилия на теле погибшей не зафиксировали. Версии о том, что ее задушили или отравили сначала тоже не нашли своего подтверждения. Кроме того, следов Безгиной тоже никак не удавалось отыскать. Причем сыщики не закрывали глаза на послание Екатерины и думали, что она может быть мертва.

ВЫДАЛА СЕБЯ ЗА ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНУЮ

На минувшей неделе пропавшая объявилась. В четверг, 2 декабря, информацию о ней передали следователям и оперативникам из психиатрической больницы на улице Нагорной.

— Она утопила дочь в ванной, сама хотела покончить с собой, но, видимо, не хватило духу. Пришла в психбольницу сама. Возможно, пытается показать, что она психически больная. Свои действия она не смогла объяснить, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Теперь его переквалифицировали — Екатерине вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ — Убийство лица, находящего в беспомощном состоянии.

— В ходе допроса обвиняемая признала вину в совершении преступления. Сейчас проводится комплекс-следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в СУ СК России по региону.

Екатерину Безгину, ранее судимую за мошенничество с квартирами, заключили под стражу. Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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