Самарские полицейские изъяли из подземной нарколаборатории 80 кг синтетических наркотиков

По самым примерным подсчетам, оттуда изъято 80 кг готового товар стоимостью 160 млн рублей Фото: Архив "КП"

Сотрудники МВД и ФСБ из Самарской и Оренбургской областей провели совместную операцию по ликвидации нарколаборатории. Она располагалась под землей и была хитро спрятана.

- Изначально обыск проводился в частном жилом доме, были изъяты канистры с веществами и целые мешки, полные мефедрона, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Позже был обнаружен подвал, в котором найдено все остальное. Там была оборудована целая нарколаборатория. Интересно, что внутри лежали несколько противогазов – возможно, «химики» работали на производстве в них.

По самым примерным подсчетам, из подземной лаборатории изъято 80 кг готового товара, сейчас его отправили на экспертизу. Однако предположительно, силовикам удалось найти оптовое производство синтетического наркотика - мефедрона. По средним рыночным ценам, стоимость изъятого при обыске вещества – примерно 160 млн рублей. Там же нашли примерно две тонны химических реактивов, разнообразные сосуды, мешки, канистры, бочки, поддоны и пакеты, которые использовались для производства синтетических наркотиков.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, пока что задержаны четверо подозреваемых с прописками в Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте от 29 до 36 лет. Никто из них не работает, ранее судимы они не были. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения на время следствия.

После получения результатов экспертизы по изъятым веществам силовики также планируют возбудить новое уголовное дело – по факту производства наркотиков. Также полицейские выясняют, как подозреваемые смогли оборудовать свою лабораторию, на кого работали и где распространяли свой товар.

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