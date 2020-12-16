Жители Самарской области «нахимичили» наркотиков на 33 года колонии

Эрик и Денис дружили много лет, под суд тоже пошли вместе Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня Самарский областной суд огласил приговор Денису Филиппову и Эрику Маргаряну. Их обвиняли в организации крупной нарколаборатории в маленьком городке Отрадный недалеко от Самары.

Производство, где наварили наркотиков на 19,5 млн рублей, размещалось в обычном гараже. Необходимое оборудование закупили по интернету, «рецепт» прислал работодатель. По версии следствия, Филиппов и Маргарян работали на интернет-магазин, который обеспечивал «запрещенкой» Поволжье и Центральный федеральный округ. С «сотрудниками на местах» представитель торговой точки общался в мессенджере Xabber, используя ник «Чапара». Кто скрывался за этим псевдонимом, пока не ясно, следствие по этому поводу продолжается.

В гараже при обыске нашли 13 кг готового наркотика Фото: Оперативная съемка

Как полицейские вышли на подпольную нарколабораторию, - секрет, но при обыске там нашли 10 кг мефедрона, плюс еще 3 кг - в квартире Филиппова. По самым скромным подсчетам, розничная стоимость такой массы наркотиков - в районе 19,5 млн рублей. И при этом они не использовали все “сырье”, точнее, прекурсоры, которые используются для изготовления “синтетики”. Оставшегося объемов хватило бы еще на много килограмм ”запрещенки”. При этом высшего, а тем более, химического образования у изготовителей не было - они просто четко следовали инструкциям из интернета.

Впрочем, от ответственности их это не избавило. Уголовное дело в суд направили этим летом, Филиппову и Маргаряну предъявили обвинение в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств.

Нарколабораторию оборудовали в гараже в маленьком городке Отрадный Фото: Оперативная съемка

Дело рассматривал суд присяжных, и, хотя Маргарян вину отрицал полностью, а Филиппов - частично, осенью присяжные признали вину подсудимых доказанной по всем статьям. После этого гособвинение запросило им по 17 лет лишения свободы.

- Сегодня решением суда Филиппов приговорен к 17 годам лишения свободы, Маргарян - к 16 годам, оба отбывать наказание будут в колонии строгого режима, - сообщила корреспонденту “КП-Самара” и.о. начальника отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля.

Будут ли химики-самоучки обжаловать приговор, пока не известно.

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