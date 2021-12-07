«Ни зубов, ни денег»: самарские стоматологи развеяли миф об отторжении имплантатов

Среди людей, которые никак не могут решиться на имплантацию зубов, ходит миф об их отторжении. Мол, приживается искусственная улыбка не у всех и не всегда. Сомнения понять можно, ведь имплантация зубов - дело не самое дешевое. Возможность без помех есть любимые блюда и блистать белоснежной улыбкой бесценна, однако не каждый готов рискнуть деньгами без гарантированного результата. Мы решили узнать о рисках из первых рук - у специалистов клиники «ЭДЕНТАЛЬ». Именно эта самарская стоматология недавно попала в книгу рекордов России, проведя дентальную имплантацию с последующим протезированием самой возрастной пациентке. Врачи вернули улыбку женщине, которой на тот момент было 92 года. И это первое доказательство необоснованности вышеизложенного мифа.

Сертифицированное качество плюс соблюдение технологии

- Когда современная технология имплантации зубов только-только набирала обороты, проблема действительно имела место, - говорит стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог клиники «ЭДЕНТАЛЬ»Камран Азизов. - В Россию завозили системы имплантации, половина из которых даже не была сертифицирована. На сегодняшний день все системы имплантации, поступающие в нашу страну официальным путем, имеют высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия и другими документами. Государство строго за этим следит, ведь главная задача здравоохранения - не навредить пациенту.

Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог клиники «ЭДЕНТАЛЬ» Камран Азизов.

Еще один фактор, работающий на приживаемость имплантатов - высокоточная диагностика, получившая стремительное развитие в последние годы. По словам Камрана Намиговича, сегодня под каждую систему имплантации имеется свой набор установки со специальными сверлами и ключами - они позволяют имплантировать искусственные зубы идеально.

- Качество имплантата, техническая база и точное соблюдение технологии протезирования - вот залог успеха, - говорит врач. - Причем, приживаемость не зависит от цены сертифицированного имплантата - в умелых руках она одинаково высока как для самых дешевых материалов, так и для самых дорогих.

От 22 лет и старше

Еще с десяток лет назад бытовало мнение, что в пожилом возрасте ставить имплантаты не имеет смысла - не приживутся. Ограничения по возрасту действительно существуют, но не в сторону возрастания. В конце мая 2020 года врачи клинки «ЭДЕНТАЛЬ» установили 92-летней пациентке четыре импланта на нижней челюсти, через неделю – еще четыре на верхней челюсти. Спустя три месяца на них закрепили постоянную несъемную конструкцию, которая вошла в книгу рекордов России как достижение отечественной стоматологии - успешная операция пациенту в самом почтенном возрасте.

- Дентальная имплантация доступна до глубокой старости, но не раньше, чем с 22-24 лет, - поясняет Камран Азизов. - Именно к этому возрасту заканчивается формирование челюстных костей. Люди теряют зубы и в более молодом возрасте - например, в результате ДТП, - но если в это время поставить имплантат, он будет двигаться вместе с растущей челюстью. Через некоторое время он займет неправильное положение. Поэтому целесообразно выждать, когда рост человека завершится и тогда уже имплантировать зуб.

Вставил зуб - бросай курить!

По словам специалистов, приживаемость имплантатов составляет 99%, срок эксплуатации - вся жизнь. Однако при имплантации зубов, как при любой операции, немаловажно общее состояние здоровья пациента.

- Благодаря повышению качества имплантатов и технологий с каждым годом список противопоказаний к дентальной имплантации сужается, - рассказал стоматолог-имплантолог клиники «ЭДЕНТАЛЬ» Альберт Садретдинов. - Еще лет 20 назад в учебнике абсолютные и относительные противопоказания были расписаны на целую страницу, сегодня же их можно по пальцам пересчитать, и они относительные. То есть, вопрос не в том, приживутся ли имплантаты, а сколько они прослужат. На долгосрочный прогноз могут влиять перенесенные операции на сердечно-сосудистой системе, онкология и курение.

Стоматолог-имплантолог клиники «ЭДЕНТАЛЬ» Альберт Садретдинов.

Имеет ли время значение?

На сегодняшний день существует несколько видов дентальной имплантации - одномоментная, при которой обрести ослепительную улыбку можно буквально за день, и отсроченная, подразумевающая установку зубов за три месяца в два этапа. Может ли время сыграть роль в успехе приживаемости имплантатов?

- Для пациента удобнее, когда все манипуляции производятся одномоментно - и удаление зуба, и установка имплантата, - говорит стоматолог-имплантолог клиники «ЭДЕНТАЛЬ» Людмила Константинова. - Но иногда после удаления зуба приходится подождать - проводить операцию в два этапа. Приживление имплантатов от методики не зависит - оно и в первом, и во втором случае происходит в течение трех месяцев.

Стоматолог-имплантолог клиники «ЭДЕНТАЛЬ» Людмила Константинова.

Резюме: медицина не стоит на месте, и в стоматологии она развивается наиболее активно. Имеет ли смысл бояться отторжения имплантата? Поход к врачу - 99-процентная гарантия приживаемости, отказ от имплантации - 100-процентный пробел в улыбке. Выбор есть всегда!

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