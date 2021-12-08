Почему Металлург считают самым криминальным районом Самары: правда ли это?

Металл по-прежнему имеет репутацию опасного района

В Самаре вряд ли найдется район, столь же хорошо известный практически всем жителям города, где бы они не жили. Собственно, Металлург, это не официальное название, а уже народное, практически фольклорное описание территории в Кировском районе, которую также иногда именуют просто «Металл».

Как правило, называют с содроганием, спешно упоминая, что туда лучше не ходить. Так что же там такого страшного?

Территория получила свое название от металлургического завода, построенного там в 50-60-е годы прошлого века. Территория активно развивалась и застраивалась, именно туда из центра Самары начали прокладывать метро, чтобы горожане могли быстро доезжать до работы на завод и обратно.

Появлялись широкие проспекты, новые улицы и дома культуры. Жизнь кипела и развивалась, но в итоге пришла к тому, что в 90-е годы район обрел криминальную репутацию.

Строится много версий, почему так произошло, по одной из них, из-за тяжелой ситуации в стране в 90-е годы развивалась безработица, люди остались, фактически, без средств к существованию, но появилась возможность быстро разбогатеть и подняться в криминальном мире. Конечно, не без сопутствующего риска. Стали появляться различные банды, участники которых предпочитали поживиться на улицах, чем идти безуспешно искать малооплачиваемую работу. Вот так район, который совсем недавно очень динамично развивался, куда приезжали жить люди в надежде надолго здесь обосноваться, обрел незавидную славу.

Гаражи, заброшенные дома

Металлург как район местами внешне вполне соответствует страшилкам о нем. Достаточно проехать на трамвае от 15-го микрорайона до проспекта Юных пионеров и наглядно полюбоваться на пейзажи, как будто являющиеся декорациями к фильмам про апокалипсис. Старые двухэтажные дома с выбитыми стеклами, полуразвалившиеся сараи во дворах – вряд ли захочется выйти погулять.

Не менее «красивая» картина около «Вива Лэнда». Совсем рядом с крупным торговым центром, куда ходят тысячи посетителей, около площади Литвинова, на которой располагается дворец культуры, все еще стоят старые бараки, которые наводят ужас своим видом не только ночью, но и при свете дня.

Глядя на все это невольно вспоминаются все стереотипы про Металлург, даже если опасаться нечего.

«А если найду?»

Впрочем, иногда опасаться все же есть чего. Стереотипная фраза, которая применяется как к месту, так и без, как будто выросла на Металлурге. Произносили (да и сейчас произносят) ее, конечно, по всему городу, но чаще всего ее упоминают именно в контексте с Металлом.

Не иссякает поток историй о встречах с классическими гопниками в кепках и с семками, которые постоянно стремятся что-то найти у случайных прохожих.

Впрочем, большинство историй рождаются под впечатлением от оставшихся пока еще в районе старых расселенных жутких бараков. Вместе с тем, тот же проспект Юных пионеров давно стал местом праздных прогулок даже в темном время суток.

«Крылья, вперед!»

Металлург долгое время был домом для самарской футбольной команды «Крылья Советов». В дни матчей, которые проходили на стадионе «Металлург», весь город знал, что сегодня футбол. Не заметить разгоряченных фанатов было просто невозможно.

Троллейбусы и трамваи были заполнены болельщиками, которые, высовываясь из окон, размахивая флагами и шарфами, стремились на стадион. Вокруг арены царила атмосфера этакой вседозволенности, местами еще задолго до матча можно было заметить, как заранее отпраздновавшие победу болельщики мирно спят на лавках или под ними.

Часто случалось так, что фанаты, увлекшись спором о том, кто победит, считали возможным найти истину лишь в кулачных боях.

В дни игр «Крыльев» все знали, что если и идти на Металлург, то только по большой любви к футболу.

Сейчас стадион используется крайне редко, футбол стал более цивилизованным и переместился на красивую арену уровня чемпионата мира. Но иногда на «Металлурге», когда там проходят игры, еще можно окунуться в атмосферу тех лет и наглядно увидеть, что на «Металле» абсолютно свой мир с собственными правилами жизни.

Кстати, о Металлурге перед чемпионатом мира 2018 года высказался экс-игрок самарских «Крыльев», а ныне успешный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин. На вопрос о самом опасном месте Самары он ответил, что «на «Металлург» после десяти вечера лучше не соваться».

Кировский рынок

Кировский рынок к Металлургу по территориальному признаку, возможно, и не относится, но располагается рядом и тоже является вещью в себе. Считается, что именно там берет начало преступная группа «Законовские». По данным из открытых источников, группа действовала в Кировском районе, контролируя и рынок.

В Самаре до сих пор выявляются представители правоохранительных органов, которые незаконно сотрудничали с «Законовскими». Так, недавно предъявили обвинение заместителю начальника МВД России по Самаре Вячеславу Хомских. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от представителей преступного сообщества. Как сообщают в следственном комитете региона, встречи полицейского с «Законовскими» проходили в ресторане в Кировском районе.