Полковник получал незаконные вознаграждения от ОПС "Законовские"

Замначальника УМВД по Самаре Вячеславу Хомских предъявили обвинение в окончательной редакции. Полковнику вменяют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, занимая должность замначальника оперативно-разыскной части, встретился с лидерами ОПС «Законовские» в ресторане Кировского района. Члены группировки пообещали ежемесячно передавать полицейскому по 150 тысяч рублей и подарить автомобиль «Нива» стоимостью более 300 тысяч рублей. За взятку он должен был закрывать глаза на нарушения со стороны коммерческих фирм, подконтрольных ОПС.

По данным правоохранителей, Вячеслав Хомских получал незаконные вознаграждения в 150-400 тысяч рублей с весны 2011-го по август 2017 года. В общей сложности он «заработал» более 22 млн рублей.

Замначальника самарской полиции уже несколько месяцев находится в СИЗО. Недавно следователи завершили расследование его уголовного дела. Материалы уже передали для ознакомления Вячеславу Хомских и его защитнику.

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