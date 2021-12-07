У театра должен быть свой домовой: в Самаре сняли фильм о судьбе гениального актера Олега Белова

Олег Белов - уже историческая личность Фото: кадр из фильма

Самарский режиссер Антон Долганов презентовал фильм об уникальном актере самарского драмтеатра Олеге Белове, который в 42 года пережил инсульт, вернулся на сцену и подарил городу удивительный театр-студию при психиатрической больнице. Рассказываем, как прошел закрытый показ, гостями которого стала вся семья актера.

В большом зале кинотетра «Художественный» гаснет свет. На экране большие буквы - «Домовой». Они гаснут, расплываются. Камера фокусируется на маленькой фигурке человека. Вот он шагает вверх - ступенька, еще одна. Левая сторона не очень хорошо повинуется приказам мозга, поэтому путь наверх оказывается не таким простым. Шаг, еще шаг.

Эту театральную лестницу самарский актер Олег Белов преодолевал в своей жизни далеко не один раз. Иногда – шел по ней медленно, прокручивая в голове фразы из сценария. Иногда – бежал, не чувствуя ног. Торопился на репетиции, спешил на сцену. Заслуженный артист, человек, сыгравший в самарской драме не один десяток ролей, любимчик публики, талантливый актер, воплотивший собой для многих театралов самые запоминающиеся образы. В 2012 году Олегу Белову было 42 года - расцвет творческих сил, любимые роли. Вся жизнь впереди. Но судьба распорядилась иначе.

В мае этого года Олег Белов попадает в больницу с тяжелейшим инсультом. В фильме, который снял о судьбе актера самарский режиссер Антон Долганов, жена Олега Галина расскажет: спасло чудо. На вызов примчались очень умелые врачи. Они быстро доставили мужчину в больницу, его ввели в искусственную кому. И потянулись дни ожидания. В это же время в другой больнице за жизнь боролся хороший друг Белова – актер Александр Амелин, его товарищ по сцене, неизменный Сальери – при неизменном Моцарте (актеры вместе играли в пьесе «Амадеус», составляя удивительный и очень гармоничный дуэт). Амелин свой порок сердца не победил. Олег Белов – выкарабкался. Сообщения о том, что он вышел из комы, ждали тысячи зрителей. Но увы, болезнь не прошла без последствий - левая сторона осталась парализована. Для актера – приговор…

На сцене Олег Белов идет по родному театру, заходит в гримерку к Сашке, Александру Амелину. Около дверей – памятная табличка. «Хорошо, что так делают, правильно», - говорит он. Сейчас из жизни уже ушел и режиссер драмы Вячеслав Гвоздков, в спектаклях которого Белов не раз выходил на сцену и который так помог Олег после инсульта. Сначала – помогая ему снова влиться в работу, выводя на сцену, включая в спектакли. А потом - подарив новый смысл жизни.

Выяснилось, что у Гвоздкова давно просили режиссера для театра-студии при психиатрической больнице. Заниматься этим было некогда, пока не появился Олег Белов. И театр расцвел. Спектакли ставили один за другим и эффект от такой терапии не заставил себя ждать. Актеры в труппе постоянно менялись – просто выздоравливали!

Сейчас актеру Олегу Белову 52 года. Два года назад он праздновал юбилей. Выходил на сцену с моноспектаклем. Собирал зал, срывал овации. Все годы он продолжал заниматься арт-терапией в психиатрической больнице. Но на этот премьерный показ фильма о себе Олег приехал из Геленджика. Возвращаться в театр, с которого он когда-то начинал свой творческий путь, было не самым простым решением. Но варианта не было. Дом в старом городе, где жил Олег с семьей, расселили, ему давали квартиру на окраине города, и это означало, что даже работа в театре в том режиме, который был в последнее время, станет невозможным. Помочь не смог никто из тех, кто рукоплескал актеру на пике славы.

Этот фильм стал настоящим подарком для актера – искренним признанием в любви, поводом вернуться в Самару, выйти на сцену Художественного, услышать овации самарских зрителей. Он сам рассказывает: ребята (съемочная группа) сами позвонили мне и спросили: а можно мы доделаем этот фильм. Мы хотим. И доделали – не ради денег.

Этот фильм стал подарком актеру. Да и подарком всей Самаре – городу, который так восхищался актером Беловым, ходил на его спектакли, любил, переживал, ждал возвращения. У Антона Долганова получился не просто биографический фильм – получилась история творчества, история любви со сценой, актерского взросления. История взлета и преодоления. История жизни, которой артист так щедро делился с поклонниками и уроков, которые жизнь и окружающие люди дают, сами того не подозревая. Сам руководитель студии Modjo Films объяснил свое желание выпустить это кино: хотелось поделиться историей неординарного артиста.

- Его история удивляет и отпечатывается в памяти каждого, кто соприкоснулся с ней. Мы постарались не только рассказать биографичную историю, но и передать атмосферу и настроение каждого этапа жизни актера, максимально вовлечь зрителя. Надеемся, что каждый получил свой эмоциональный отклик.

Не случайно на закрытом показе зал оказался заполнен – со всеми ограничениями, конечно, но все-таки. И если это не признание города в любви, тогда что же еще нужно?