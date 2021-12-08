"Ставлю лайк!": как в Самаре уже семь лет детей учат делать роботов в школах

Вот уже 7 лет в школах Кировского района работает программа «Классы робототехники в Самаре: продвижение технического образования в школе», которая помогает ребятам понимать и не бояться мир техники, создавать роботы и управлять ими, почувствовать свои возможности и испытать свои таланты в создании устройств, за которыми будущее.

Программа нацелена на поддержку интереса к научно-техническому образованию и творчеству STEM (Science - Наука, Technology - Технология, Engineering - Инженерия, Math - Математика). Программу реализует фонд «Устойчивое развитие» при поддержке фонда Арконик, благодаря чему она является бесплатной для всех участников.

Программа начиналась с трех школ Кировского района, где около 750 ребят смогли, не выходя за стены родной школы, бесплатно посещать дополнительные занятия по робототехнике, которые вели 12 учителей. И вот через семь лет – уже 10 партнёрских школ Кировского района и более 2200 ребят ежегодно становятся участниками программы. Партнёры этой инициативы - это школы Самары №№ 50, 72,73, 96, 150, 162, 168, лицей № 135, «Центр детского творчества (ЦДТ) «Металлург» и ЦВР «Крылатый»;это около 30 учителей, которые ежедневно открывают секреты техники будущего по 18 тематикам роботостроения для школьников разного возраста.

В программе работает большая команда энтузиастов: это учителя и администрации школ, специалисты-тренеры по робототехнике из разных городов страны, это сотрудники «Арконик СМЗ» и родители учащихся, которые поддерживают, направляют ребят и помогают им готовиться и успешно выступать на соревнованиях, – и, конечно же, сами школьники, некоторые из которых за эти годы уже не только поступили в технические вузы благодаря участию в программе, но и стали тренерами по робототехнике в родных школах.

Андрей Полянский:«Изначально я познакомился с программой в качестве участника: мы с одноклассниками часто выступали на соревнованиях, а чуть позже я стал обучать ребят робототехнике. Естественно, некоторый набор знаний, умений и навыков у меня уже был, но курсы, которые организовывала программа, помогли мне наработать методику преподавания и взглянуть на некоторые моменты с другой стороны».

Алексей Пронин, студент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева: «Благодаря моему участию в программе "Классы робототехники в Самаре", я смог легко и без колебаний определиться на какое направление хочу поступить, потому что уже разбирался во многих предметах, которые там будут изучаться».

Как удалось достичь такого результата?

В первую очередь закупается оборудование для партнёрских школ – наборы по роботостроению. Сами школы составляют заявки - какие конструкторы и наборы им требуются, для какого возраста, исходя из ресурсов каждой школы, из имеющихся педагогических кадров.

Программа предполагает выбор и финансирование курсов и тренингов для учителей партнёрских школ, при этом, куда пойти учиться учителя выбирают сами. Так, за годы работы около 40 учителей прошли повышение квалификации по востребованным тематикам. Преподавателей учили работе с оборудованием «ev3», базовым положениям робототехники, формировали навыки проектирования, конструирования и программирования роботов, а также знакомили с методиками преподавания робототехники учащимся. Они прошли сертифицированные курсы по работе с 3D оборудованием, программированию на Ардуино, основам робототехники, которые проводили высококвалифицированные специалисты из «Центра развития образования» городского округа Самара, из Москвы и Нижнего Новгорода, специалисты Международной академии LEGO Education и Российской ассоциации образовательной робототехники, тренеры "Учебно-методического центра" Российской ассоциации образовательной робототехники РАОР.

Пройдя обучение, учителя – участники программы проводят регулярные занятия в урочное и внеурочное время со школьниками 1х-11х классов всех партнёрских школ. Темы таких уроков разнообразны, это: «Юный конструктор», «Легоробототехника», «Физика роботов», Ардуино; «STEM-лаборатория», «Воздушная робототехника», «3D-моделирование» и др.

Программа привлекает близких по увлечениям ребят, которые любят работать руками, паять и программировать, решать трудные практические задачи, и тех, кто бы хотел погрузиться в увлекательный мир робототехники, и делает из них единомышленников, лучше ориентирующихся в мире техники. И главное –она даёт возможность работать руками и головой, не тратя время на дорогу, прямо в стенах родной школы, заниматься вместе со своими одноклассниками.

Углублённое изучение секретов роботостроения позволяет ребятам всё с большей уверенностью участвовать в соревнованиях по робототехнике разного уровня.

Только в 2019-2020 гг. ребята, занимающиеся в роботоклассах, приняли участие в более 10 таких соревнований. Всего, в последние годы до 50% школьников из партнёрских школ программы принимают участие в соревнованиях по робототехнике различного уровня: от внутри школьного – до международного. И этот процент растет по мере расширения и углубления программы.

Данила Тимошкин, выпускник программы, педагог дополнительного образования в Кванториуме: «Робототехника - крайне обширный пласт знаний, в который входят не только умение конструировать и программировать, но и такие навыки, как коммуникация, умение смотреть на задачу не только технически, но и творчески. Для меня крайне важными оказались навыки, полученные как напрямую от робототехники, так и, например, от общения с другими командами. Для будущей профессии, робототехника тоже оказалась полезна. Она открыла во мне навыки глобального мышления, а постоянное взаимодействие с младшими командами зародило во мне педагогические навыки: у меня есть уже готовая база, на которой гораздо проще выстраивать что-то новое».

Кроме того, в рамках программы предлагаются и другие форматы занятий: в летнее время проводятся интенсив - тренинги для школьников, которые интересуются роботостроением; весной 2021г. проведена открытая профильная смена «STEM-СТАРТ». Такой формат работы позволяет ребятам получить знания, которые они обычно осваивали в течение полугода, и познакомиться с единомышленниками, с кем потом предстоит участвовать в робототехнических соревнованиях в районе, городе, и на всероссийских и международных соревнованиях. Чувство локтя, умение работать в одной команде – воспитывается и на таких летних тренингах.

Мнение самих ребят о профильной смене звучит так: «Понравилось всё! Ставлю лайк! Занятия помогают развиваться в актуальных на данный момент отраслях. Очень здорово! Отлично! Мы придём снова! Только позовите!»

Для оценки эффективности работы проводится ежегодное анкетирование школьников и опрос учителей, и на основании их ответов и рекомендаций проводится корректировка программы.

По результатам опроса, 99% ребят считают программу полезной, а 98% ребят поддержали продолжение программы в школе. Кроме того, почти все участники, а именно 95% подтвердили, что классы робототехники помогают им в изучении физики, математики, информатики и технологии.

Кроме передачи знаний по робототехнике программа способствует подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни, формированию у школьников способности ориентироваться в окружающем мире и продолжать образование в учебных заведениях любого типа.

На соревнованиях Межрегионального робототехнического фестиваля, организованного Самарским университетом, в котором участвовали ребята из Программы и заняли по разным номинациям -1-3 места.