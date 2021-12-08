Ради денег готова была «похоронить» собственную дочь: в Самаре суд отправил в колонию многодетную мать-аферистку

В разное время Евгения представлялась людям то военным, то ФСБшницей, то врачом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

5 лет и 10 месяцев лишения свободы получила многодетная мать Евгения Соловых из Самарской области. Ее признали виновной по 73 эпизодам мошенничества, общая сумма ущерба превысила 11 млн рублей.

Основная масса пострадавших – это бывшие военнослужащие из поселка Рощинский, которым Евгения обещала избавление от всех проблем. Все дело в том, что несколько лет назад их начали повально выселять из служебных квартир. За помощь в суде, переговорах с Минобороны и оформление необходимых документов, люди готовы были отдать последнее. Чем Евгения и воспользовалась.

Но на этом полет ее фантазии не остановился: одного знакомого она убедила, что является дипломированным гинекологом, и несколько месяцев вела беременность его жены. Другому надавила на жалость историей о больной тете, которой нужна срочная операция. Верхом цинизма можно считать, наверное, историю со «спасением» дочери: девочка чуть ли не умирала, и ей срочно нужен был гемодиализ. Конечно же, знакомые денег ей дали. А Евгения их потратила, но отнюдь не на лечение ребенка. Ведь девочка на тот момент была здорова.

Аферу выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области. Летом прошлого года Соловых отдали под суд, там она вину признала и пыталась частично возместить потерпевшим ущерб. Но сумма была слишком велика. В обстоятельствах масштабной аферы суд разбирался год, женщину в итоге признали виновной и приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Этот приговор она пыталась обжаловать в Самарском областном суде: мол, не планировала она изначально никого обманывать, просто так сложились обстоятельства. Свою вину поняла, раскаялась, часть ущерба возместила. Сторона защиты Евгения Соловых просила пересмотреть решение по некоторым судам и отправить ее в колонию-поселение, ведь она ж мать троих детей!

Часть доводов суд посчитал вполне резонными, но сильно на приговор это не повлияло: срок заключения мошеннице уменьшили всего на два месяца. Теперь приговор считается вступившим в законную силу.

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Возможно, убедительность ее словам придал практический опыт: у нее самой уже трое детей, так что о всех тяготах беременности она знает не понаслышке (подробности)