Больше тысячи детей оказались на улице: в Тольятти неизвестный «заминировал» две школы в разгар учебного дня

На улице оказались больше тысячи человек Фото: скриншот

Неспокойным выдался учебный день 9 декабря 2021 года у многих тольяттинских школьников. Им пришлось несколько тревожных мгновений стоить на холодной улице, в ожидании, пока силовики ищут в учебных заведениях бомбы. К счастью, все обошлось благополучно.

Волнения начались в четверг примерно в 12:30. На электронный адрес правоохранителей поступило письмо от анонима с пугающим содержанием: «Здорово, хочу вам сообщить, что 86 и 93 школы города Тольятти заминированы».

— К школе № 86, расположенной на улице 40 лет Победы, и к школе № 93 на той же улице отправили все оперативные службы. На места проводилась эвакуация, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Учащихся и сотрудников школ экстренно выводили на улицы. Многие выбежали сами. Все эвакуированными оказались 1380 человек.

— Кто-то оставил в кабинете верхнюю одежду и вещи. Некоторые стояли в свитерах. Нам сказали, что поступил вызов о бомбе. Странно, ведь совсем недавно — 24 ноября — было то же самое. Тогда тоже «заминировали» школы 93 и 86, — поделился с «Комсомолкой» один из учащихся — Валерий Иванов (личные данные изменены).

По словам нашего собеседница, на места происшествия приехали ОМОН, скорая, полиция и другие силовые структуры. Они работали меньше часа.

— По информации ЕДДС Тольятти, в 13-05 проверка зданий школ кинологической службой завершена, взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Пострадавших нет. Возобновлена работа школ. 40 минут работали специальные службы, — отметили в администрации Автомобильной столицы.

Следователи Управления МВД России по городу Тольятти уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемых пока нет. Местные жители не исключают, что злоумышленник как-то связан с этими школами, ведь подобное происходит уже не в первый раз. Сейчас расследование продолжается.

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