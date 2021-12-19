В Самаре на месте ГПЗ-4 хотят построить две асимметричные башни

Высота одной башни составит 22 этажа, а второй - 34 / Фото: ООО «СЗ «Сигма-Строй»

Появились эскизы жилого комплекса, который хотят построить на месте ГПЗ-4. Речь идет об участке площадью 1,04 га на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского, напротив ТЦ «Вертикаль». Застройщиком выступает ООО «СЗ «Сигма-Строй».

Две асимметричные башни

Компания планирует возвести две асимметричные башни — корпусы А и Б с двумя подземными этажами (парковка и кладовые). В одной высотке предусмотрены 22 этажа, в другой — 34. Дома хотят поставить на общий стилобат, состоящий их трех этажей. Там разместят помещения общественного значения, ресторан и досуговый центр временного пребывания на 20 детей.

В ЖК предусмотрят ресторан и детский досуговый центр

— Корпус А будет включать 2 секции по 18 жилых этажей (с 5 по 22). На каждом этаже предусмотрены по четыре квартиры. Вход в дом со стороны Московского шоссе. В корпусе Б будет одна секция на 30 жилых этажей (с 5 по 34). На каждом запланированы по 9 квартир. Вход — со стороны улицы Луначарского, — говорится в проекте.

Обе башни будут иметь необычный внешний вид. Фасад корпуса А раздробят на три равных блока по 6 этажей. Это сделают за счет поворота лоджий. На фасаде корпуса Б тоже сделают сбивку — повернутый блок на 8-12 этажах.

Урезанные парковочные места

Парковочные места — а всего их будет 282 — хотят разместить в подземной части здания, на первом этаже и на территории участка. Двор планируют освободить от стоянки авто. Отметим, ранее застройщик обратился в мэрию Самары с просьбой дать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Он хочет урезать парковочные места — сделать 0,7 машино-места на одну квартиру. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

Прилегающую к ЖК территорию озеленят - сделают холмы с кустарниками и деревьями

Двор с лабиринтом и босоногой тропой

Предусмотрено также благоустройство прилегающей территории. Там разобьют парк с прогулочными зонами и амфитеатром. Во дворе расположат детские площадки для разных возрастных групп, спортивную площадку, босоногую тропу и лабиринт. Пространство озеленят — сделают холмы с разнотравьем, кустарниками и деревьями.

Во дворе разместят детские площадки, зеленый лабиринт и зоны отдыха

Экспозиция проекта представлена в департаменте градостроительства на улице Галактионовской, 132. Жители Самары до 25 декабря 2021 года могут внести свои мнения и предложения по проекту.