«Крылья Советов» — «Рубин» 11 декабря 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ

В первом круге команды сыграли вничью 1-1 Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» проводят «Волжское дерби» против казанского «Рубина». 11 декабря 2021 года игра 18 тура Тинькофф РПЛ проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию этого поединка.

Если перед началом сезона фаворитом могли считаться гости, то сейчас это «Крылья». Команда Игоря Осинькина выше в таблице, она опережает соперника на два очка и столько же позиций. В последнем домашнем матче сезона зелено-бело-синие наверняка захотят порадовать своих фанатов красивой игрой. Тем более, что в прошлом туре здесь же они уступили ЦСКА. Все для результата есть — у «КС» нет травмированных и дисквалифицированных игроков основы.

Клуб из Татарстана начал чемпионат неплохо. Они шли в лидерах, но потом дела у коллектива Леонида Слуцкого пошли не лучшим образом. К последнему мачту 2021 года в чемпионате России по футболу «рубиновые» подошли на 10 строчке. Крайние два матча они проиграли. Казанцы много забивают, но пропускают еще больше. В играх с ними стоит ждать результативного итога.

В Премьер-лиге команды встречались 31 раз. «КС» были сильнее в шести встречах. «Рубин» — в 15. 10 раз принципиальные соперники разошлись миром. В Кубке России в единственном противостоянии победили «Крылья».

Букмекеры отдают предпочтение, пускай и небольшое, самарца. Коэффициент на них — 2,14. На ничью — 3,54. На гостей — 3,64. В августе в первой половине турнира принципиальные соперники разошлись миром — 1-1.

Главный судья дерби — Алексей Сухой из Люберец. Стартовый свисток в субботу прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). За ВАР отвечает Иван Сиденков. Встречу покажут на «Матч Премьер». Следите за трансляцией на сайте «КП-Самара».

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