«Крылья Советов» уверенно обыграли «Рубин» в дерби и догнали ЦСКА

"Крылья Советов" сегодня показали красивую игру Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Рубин» закрывали для себя календарный футбольный год очным противостоянием. Волжское дерби проходило 11 декабря 2021 года на «Солидарность Самара Арене» и получилось очень интересным.

В стартовые минуты подопечные Игоря Осинькина зажали соперника. Они создали несколько хороших моментов, но где-то не хватило везения, а где-то хорошо действовал Юрий Дюпин. У коллектива Леонида Слуцкого мяч сначала вообще не держался.

Самый верный шанс отличиться был у Ивана Сергеева. На 13-й минуте он с пары метров бил по воротам головой после красивой подачи Романа Ежова с правого фланга, но угодил прямо в голкипера.

У «Рубина» первый удар в створ состоялся на 20-й минуте. Иван Ломаев зафиксировал снаряд после дальнего удара Хвичи Кварацхелия. Но это было лишь всплеском, следом «Крылья» снова действовали острее.

На 34-й минуте казалось, что счет уже будет открыт. Зиньковский красиво пробил с линии штрафной, но попал в перекладину. К перерыву счет так и остался 0-0.

Во втором тайме «КС» были готовы забить на 53-й минуте. Они хитро разыграли штрафной на выгодной позиции, Пруцев выскочил на рандеву с Дюпиным, обыграл его, но пробил в штангу.

Но на 61-й минуте «Крылья Советов» все-таки вышли вперед. Хозяева провели отличную комбинацию, закончилась она навесом Ежова с левого фланга на дальнюю штангу, где Сергеев в одно касание пробил в ближний угол. Дюпин пытался спасти ворота, но у него не получилось этого сделать. 1-0!

Вскоре «Рубин» мог отыграться за счет штрафного удара. Хакшабанович пробил точно, но Иван Ломаев поймал мяч в руки. Дальше игра чуть подуспокоилась, хотя полумоменты создавали и «Крылья», и «рубиновые».

На 85-й минуте произошло знаменательное событие. Первый гол в РПЛ забил один из самых талантливых игроков России 17-летний Сергей Пиняев. Сергеев вышел один на один с вратарем и вместо удара отдал юному партнеру мяч на пустые ворота. Пиняев был точен. 2-0!

Зелено-бело-синие спокойно довели игру до победы. Казанцы ничего не смогли противопоставить сопернику. На зимнюю пазу самары, вернувшиеся из ФНЛ, уходят рядом с еврокубковой зоной. Отличный результат для дебютанта.

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