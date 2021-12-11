Семь раз выигрывал Лигу Чемпионов: что известно о Рамоне Трибульетче, который стал тренером «Акрона» из Тольятти

"Акрон" рассчитывает на успех во главе с Рамоном ФОТО: Photo by Power Sport Images/Getty Images

ИЗ КАТАЛОНИИ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ

«Акрон» объявил о назначении нового главного тренера. Молодую тольяттинскую команду, которая идет на 8 месте в ФНЛ, возглавил известный испанский специалист Рамон Трибульетч. Журналисты «КП-Самара» узнали, что известно про этого наставника, за работой которого точно будет интересно наблюдать.

Рамон родился 20 сентября 1972 года в Барселоне. Великой игровой славы он не сыскал. Выступал за каталонские команды из низших дивизионов Испании на позиции полузащитника. В 1998 году Трибульетч переехал в Новую Зеландию и на какое-то время обосновался там. Он попал в клуб «Окленд Сити».

Отметим, что уже в 2005 году Рамон стал заниматься тренерской деятельностью. С 2005 года у себя на родине он был ассистентом в клубах третьего дивизиона «Сант-Андреу», «Фигерас» и «Кастельдефельс». В 2008-м специалист вошел в тренерский штаб хорошо ему знакомого «Окленда».

В 2010 Рамон Трибульетч возглавил «Окленд Сити». Команда, в которой нет больших звезд, стала показывать хорошие результаты. Во главе с новым тренером ей удалось семь раз выиграть Лигу Чемпионов Океании. Три раза коллектив становился лучшим в чемпионате Новой Зеландии. Значимое достижение — бронза Клубного чемпионата мира в 2014 году. Тогда новозеландцы в серии пенальти одолели «Крус Асуль».

В списке Трибульетча есть и работа с женской сборной Канады — 2012 года он является там техническим консультантом. Также испанец помогал советами юношеской сборной Новой Зеландии на чемпионате мира 2011 года. В 2016-м он консультировал сборную Соломоновых Островов.

БОЛЬШЕ ВСЕХ МАТЧЕЙ НА КЛУБНОМ ЧМ

Россия, ФНЛ — это новый опыт для Рамона, который, впрочем, многое уже повидал и не ищет новых путей. В амбициозном тольяттинском клубе рассчитывают, что новый главный тренер выведет команду в Премьер-лигу уже в ближайшие годы.

— Мы провели тщательный процесс отбора, после которого у нас осталось несколько кандидатур с опытом работы в высших дивизионах. Рамон идеально подходил под виденье дальнейшего развития клуба. Он очень опытный специалист, например, у него больше всех матчей на Клубном чемпионате мира ФИФА, — отмечает спортивный директор «Акрона» Крис Докерти.

Функционер добавляет, что во время общение с кандидатом задавал ему много вопросов о тактике и тренировочном процессе.

— Ответы убедили меня в том, что Рамон одержим тактическими нюансами. По моему мнению, это отличительное качество топ-тренера, — говорит Докерти.

Крис уверен, что у команды есть состав, способный играть первым номером, контролировать мяч. Рамон должен привить коллективу этот доминирующий футбол, которые раскроет лучшие качества футболистов.

Сам Трибульетч признается, что проект его сразу заинтересовал. Ему нравятся амбиции клуба, который всего лишь несколько лет назад стал профессиональным.

— Основная цель — Премьер-лига — и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение, — поделился Рамон.

Тренер признался, что уже посмотрел много игр команды и имеет представление о стиле и уровне ФНЛ, а также об игроках «Акрона» и игровой философии клуба. Он присоединится к своим подопечным на сборах, где будет готовить их ко второй части сезона ФНЛ.

Контракт подписан на два с половиной года. Тренерский штаб Рамона Трибульетча планируют сформировать в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Специалист из Испании стал новым главным тренером «Акрона»

Рамон Трибульетч тренировал «Окленд Сити» из Новой Зеландии (подробности)