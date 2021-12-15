Шли на свет фонарика по тонкому льду: в Самарской области полицейские спасли от гибели рыбака со сломанной ногой

Ибрагим Алиев, Сергей Шахтарин и Евгений Мальков с риском для жизни спасли пострадавшего рыбака. Фото: ОМВД России по г.Чапаевску

В минувшие выходные в Самарской области чуть не случилась трагедия. Один из местных жителей отправился порыбачить на расположенное в пригороде, в районе пос.Владимирский озеро. Но возвращаясь обратно, неудачно поскользнулся на льду и сломал ногу. Вечером, в темноте, в мороз, мужчина оказался один, обездвиженный, посреди озера. Ему грозила верная гибель. Но, к счастью, на помощь пришли полицейские.

«Не может подняться сам»

Пострадавший рыбак смог дозвониться по мобильнику жене и обрисовать ситуацию. Женщина бросилась за помощью в ближайшее отделение полиции.

- Муж не мог назвать своего точного местоположения, только приблизительный район. Сказал, что не может подняться, так как сломал ногу, - вспоминает жена пострадавшего Татьяна.

Заявление о беде, в которую попал мужчина, в дежурной части зарегистрировали уже в седьмом часу вчера. Уже через несколько минут все находящиеся поблизости патрули патрульно-постовой службы получили ориентировку и приказ бросить все силы на поиск пострадавшего рыбака.

- Патрульные использовали все возможные средства, чтобы пострадавший смог их заметить: звали его по громкой связи, включали проблесковые маячки, - рассказали журналисту «КП-Самара» в ОМВД России по г.Чапаевску.

«Решили идти за ним»

Менее чем через час поисков патруль в составе сержантов Сергея Шахтарина, Евгения Малькова и Ибрагима Алиева заметили в кромешной темноте посреди озера слабый огонек карманного фонарика. Полицейские по громкоговорителю окликнули возможного пострадавшего, тот смог ответить им и подтвердить – он действительно нуждается в помощи.

- Ребята сразу связались с дежурным, на место вызвали МЧС, скорую помощь, - рассказали в ОМВД Чапаевска. - Но пострадавший в это время продолжал обездвиженный лежать на льду, и патрульные поняли – пока едет помощь, мужчина может погибнуть, его жизни грозит реальная опасность. И ребята приняли решение идти за ним.

Кромешная темнота не позволяла точно оценить расстояние от берега, на котором лежал рыбак. Полицейские предполагали, что их и пострадавшего разделает примерно 150-200 метров. Осторожно, страхуя друг друга на тонком льду, ориентируясь лишь на свет карманного фонарика, патрульные приблизились к лежащему мужчине. Позже они признались коллегам – с каждым шагом тонкий лед трещал все сильнее, а в сердца закрадывался страх, но бросить человека в беде они даже не помышляли.

Донесли на руках

Добравшись до лежащего мужчины, патрульные увидели, что у того неестественно вывернута нога. Стало ясно, что пострадавшего необходимо срочно эвакуировать.

- Мужчину донесли до берега на руках, - рассказали в ОМВД. – Вскоре на место приехала скорая и спасатели, и пострадавшего передали медикам, которые увезли его в больницу.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Родные пострадавшего очень благодарны патрульным, которые спасли его от верной гибели.

- Огромное спасибо от всей нашей семьи сотрудникам полиции, МЧС, бригаде скорой помощи, а особенно полицейским ППСП, сержантам Сергею Шахтарину, Евгению Малькову и Ибрагиму Алиеву, - пишет жена пострадавшего Татьяна. - Благодаря умелым действиям этих смелых, чутких, отзывчивых к чужой беде ребят жизнь моего мужа была спасена!

Сами же герои себя таковыми вовсе не считают.

- Мы же присягу принимали, мы просто не могли поступить по-другому, - уверяют они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В дыму шел на ощупь»: полицейские спасли из горящего дома пожилого инвалида в Самарской области

Горящий дом участковые увидели во время патрулирования (подробности)

В Самаре полицейские спасли от огня целый дачный поселок

Они увидели загоревшуюся постройку и разбудили жителей соседних домов (подробности)

«Они попросили его улыбнуться»: в Самаре полицейские спасли мужчину, который чуть не умер на улице

Медики диагностировали у пострадавшего инсульт и отметили, что если бы не сотрудники ППС, то все могло бы закончиться трагедией (подробности)

Полицейские из Самары спасли полуторагодовалую дочку футболиста «Акрона» Дмитрия Ефремова

Футболист выразил благодарность полицейским (подробности)