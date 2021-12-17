Где купить елку в Самаре в декабре 2021: публикуем адреса

В Самаре работают 150 официальных елочных базаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре начали работать официальные елочные базары. Они отличаются оформлением в едином стиле - у всех есть деревянный забор, яркая вывеска. У каждого продавца должны быть договор, разрешающий торговлю, свидетельство о регистрации и копия товарной накладной, подтверждающая, что елки купили в лесхозе легально.

Елочные базары будут работать до 30 декабря с 8:00 до 22:00, а также 31 декабря с 8:00 до 12:00.

После закрытия предприниматели обязаны очистить место и вывезти нераспроданные деревья.

В этом году в Самаре работает 150 точек продаж. Публикуем их полный список:

Самарский район Галактионовская/Ленинградская

Самарский район в районе дома 81 по улице Куйбышева

Самарский район А. Толстого, 17 (Хлебная пл.)

Железнодорожный район Аэродромная 13

Железнодорожный район Киевская 10

Железнодорожный район Партизанская 56

Железнодорожный район Революционная/Гагарина

Железнодорожный район Урицкого 30

Железнодорожный район Чернореченская/Владимирская

Железнодорожный район Революционная 145

Железнодорожный район Пензенская/Владимирская

Ленинский район Дачная/ Чернореченская

Ленинский район Красноармейская/Арцыбушевская

Ленинский район Маяковского 97

Ленинский район Ульяновская /Агибалова

Ленинский район Чернореченская/Владимирская

Ленинский район Маяковского/Галактионовская

Ленинский район Осипенко/ Чернореченская

Ленинский район Маяковского/Арцыбушевская

Ленинский район, улица Красноармейская/Бр.Коростелевых.

Октябрьский район Больничная/ Клиническая

Октябрьский район Гагарина 32

Октябрьский район Гаражная/4 проезд

Октябрьский район Ерошевского/Мичурина

Октябрьский район пр. Ленина/Первомайская

Октябрьский район пр. Ленина 5

Октябрьский район пр. Ленина 26/Полевая

Октябрьский район Лейтенанта Шмидта/Липецкая

Октябрьский район Лукачева/Мичурина

Октябрьский район Маломосковская/Революционная

Октябрьский район Мичурина/Масленникова

Октябрьский район Осипенко/пр. Ленина

Октябрьский район Революционная 64б

Октябрьский район Советской Армии 21б

Октябрьский район Авроры/ Дыбенко

Октябрьский район Советской Армии/Стара Загора

Октябрьский район Полевая 68

Советский район, в районе дома 10 по улице 22 партсъезда

Советский район в районе дома 21 по улице 22 партсъезда

Советский район улица22 партсъезда 38

Советский район улица 22 партсъезда 56

Советский район в районе дома 154а по улице 22 Партсъезда

Советский район Авроры/ Аэродромная

Советский район Гагарина/Авроры

Советский район Антоно Овсеенко/ Ивана Булкина

Советский район пер. Измайловский/Бобруйская

Советский район Гагарина/Карбышева

Советский район Дыбенко/Ивана Булкина

Советский район Дыбенко/Запорожская в районе дома 120 по ул. Дыбенко

Советский район в районе дома 190 по улице Партизанской

Советский район Победы/Ново-Вокзальной в районе дома 12 по улице Ново-Вокзальная

Советский район Аэродромная/Футболистов

Советский район Карбышева 63в

Советский район Советской Армии 153

Советский район улица22 партсъезда 3

Советский район улица Аэродромная 72

Советский район Гагарина 159

Советский район Победы 92

Промышленный район 5 просека/Солнечная

Промышленный район 6 просека 149(159)

Промышленный район 22 Партсъезд/ Солнечная

Промышленный район 22 Партсъезд/ Ставропольская

Промышленный район Аминева 29

Промышленный район Вольская 70/ Ново-Вокзальная

Промышленный район Вольская 73/ Ново-Вокзальная

Промышленный район Губанова 30

Промышленный район Демократическая 1

Промышленный район Георгия Димитрова/ Зои Космодемьянской 21

Промышленный район Георгия Димитрова 89

Промышленный район Георгия Димитрова 117/Демократическая

Промышленный район Георгия Димитрова 120

Промышленный район Георгия Димитрова 131

Промышленный район Зои Космодемьянской 8

Промышленный район Кирова 42/Физкультурная

Промышленный район Кирова 143/Физкультурная 117

Промышленный район Кирова 208

Промышленный район Кирова 246

Промышленный район Кирова 304

Промышленный район Кирова 326

Промышленный район Кирова 413/Молодежная

Промышленный район Ново-Вокзальная 146а

Промышленный район Ново-Вокзальная/Фадеева 67

Промышленный район Ново-Вокзальная 195/Фадеева

Промышленный район Ново-Вокзальная 203

Промышленный район Ново-Вокзальная 217

Промышленный район Ново-Вокзальная 265/Ново-Садовая

Промышленный район Ново-Садовая 198

Промышленный район Ново-Садовая 258/Кирова

Промышленный район Победы 101а

Промышленный район Стара Загора (ост. «Воронежская»)

Промышленный район Стара Загора 58в

Промышленный район Стара Загора 124

Промышленный район Стара Загора 133

Промышленный район Стара Загора 137

Промышленный район Стара Загора 149

Промышленный район Ставропольская 86

Промышленный район Ст. Загора 87

Промышленный район Ст. Загора 92а/Ново-Вокзалная

Промышленный район Московское шоссе/Ташкенская

Промышленный район Калинина/Вольская

Кировский район Зубчаниновское шоссе/Конный проезд

Кировский район Зубчаниновское шоссе 118

Кировский район Кирова 104/Ставропольская

Кировский район Кирова 283

Кировский район Магистральная/Чекистов

Кировский район Магистральная 133 (Луч)

Кировский район Металлргов 78

Кировский район Металлургов/Пугачевская

Кировский район Металлургов/Путейская

Кировский район Металлургов/Советская

Кировский район Металлургов/Строителей

Кировский район Победы/Каховской

Кировский район Победы/Севастопольская

Кировский район Стара Загора/Ташкенская (остновка Колизей)

Кировский район Стара Загора/Ташкенская

Кировский район Победы 152а

Кировский район Кирова 102а/Ставропольская

Кировский район Георгия Димитрова 38

Кировский район Георгия Димитрова 45

Кировский район Транзитная 32/Аэропортовское шоссе

Кировский район пр. Карла Маркса 450

Кировский район пр. Карла Маркса 489

Кировский район Ставропольская/Советская

Кировский район Ташкенская/Карла Маркса нечетная сторона

Кировский район Ташкенская 97а/Карла Маркса

Кировский район Ставрополская 157

Красноглинский район Парижской Коммуны 28

Красноглинский район Сергея Лазо 29

Красноглинский район Сергея Лазо 21 (ДК «Чайка»)

Куйбышевский район Белорусская 131

Куйбышевский район Белорусская 92

Куйбышевский район Пугачевский тракт 25

Куйбышевский район Пугаческий тракт 61

Куйбышевский район Фасадная 7

Куйбышевский район, улица Пугачевский тракт /13

Куйбышевский район, улица Казачья 34

Куйбышевский район, улица Осетинская 13

Красноглинский район п. Мехзавод 5-й квартал, 10

Красноглинский район, пос.Красная Глинка, ст. Энергия

Красноглинский район, пос.Красная Глинка, 4 кв 7-8

Красноглинский район Мира,6

Красноглинский район Мира,12

Красноглинский район,бульвар Ивана Финютина,20

Красноглинский район, пос.Мехзавод, 2 кв. 52

Красноглинский район, пос.Мехзавод, 11 кв. 28

Красноглинский район, пос. Береза, 4кв. возле ярмарки.

Красноглинский район, пос.Прибрежный. ул. Звездная 1а

Красноглинский район, пос.Управленческий, ул. Кузнецова 3

Красноглинский район, пос.Мехзавод, 4кв. 2

Красноглинский район, пересечение бульвара Ивана Финютина/Маршала Устинова

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