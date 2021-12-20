Эхо бандитских 90-х? На месте семейного захоронения в Тольятти нашли расчлененный труп

Могильщики случайно наткнулись на тело неизвестного Фото: принтскрин видео.

Похоронная процессия, которая приехала на ТОАЗовское кладбище в Тольятти днем 19 декабря, столкнулась с неожиданной проблемой. В могиле, где собирались хоронить усопшего… уже было тело. Как так получилось, сейчас выясняют правоохранительные органы.

О ЧП на кладбище рассказал в соцсетях тольяттинский депутат Азат Туймасов, в качестве доказательства приложил видеозапись с места происшествия: на ней видно и яму в земле, и растерянных могильщиков, и странные пакеты, испачканные землей, на дне.

- Приехала похоронная процессия на кладбище, копалась могила – родственное захоронение, - говорит голос за кадром. - Там были найдены криминальные останки, складированные в пакет без гроба. Я думаю, теперь ни у кого нет сомнений, что Тольятти – действительно город криминальный.

Очевидцы говорят, что пакетов было несколько, а тело – одно. Кто и зачем его расчленил и «упаковал» - не известно.

Следователи выяснили, что Александра Душкова в 2012 году убили и расчленили, может ли это быть его тело? Фото: Архив "КП"

В СУ СК РФ по Самарской области корреспонденту «КП-Самара» факт происшествия на кладбище подтвердили. По словам следователей, останки сейчас передали экспертам.

Специалистам предстоит ответить на множество вопросов: когда и как умер человек, чье тело обнаружили могильщики, все ли органы и части тела у него на месте, а главное – кем был погибший.

В городе уже поговаривают, что «найденыш» - это эхо бандитских 90-х. Однако и после этого в городе пропадал немало народу. К примеру, так и не было найдено тело тольяттинского бизнесмена Александра Душкова. Он пропал 7 сентября 2012 года, следователи установили, что коммерсанта похитили, убили, тело расчленили и спрятали. Но где – так и осталось неизвестным.

Возможно ли, что на кладбище нашли именно его? На этот вопрос ответить предстоит экспертам.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тело так и не нашли: В Самаре судят участников загадочного похищения бизнесмена Душкова

Предприниматель бесследно исчез 8 лет назад, в этом году следователи пришли к выводу, что его застрелили и расчленили (подробности)