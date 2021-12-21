У Канады нет шансов: отец вратаря НХЛ Семена Варламова прокомментировал возможный неприезд игроков лиги на Олимпиаду

Хоккей серьезно потеряет в зрелищности, если на Олимпиаду не приедут игроки из НХЛ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шансы на то, что игроки Национальной хоккейной лиги приедут в Пекин на Олимпиаду 2022, тают с каждым днем. Виной всему коронавирус. Возможный неприезд хоккеистов НХЛ на Игры прокомментировал отец вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Семена Варламова Александр Варламов.

- Я считаю, что на Олимпиаде должны играть сильнейшие, а без них теряется интерес к хоккею. Если на Олимпиаду едет НХЛ, то на Играх собираются сильнейшие игроки мира. Если НХЛ откажется приезжать, то это будет большой потерей для мирового хоккея. Теряется зрелищность, - сказал Александр Варламов в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

По его словам, без игроков Национальной хоккейной лиги Канада и США вообще лишаются шансов на золотые медали:

- Не считаю Канаду и США, если не поедут игроки из НХЛ, фаворитами. Шансов на победу у них вообще нет.

Зато Россия может повторить результат Олимпиады в Пхенчхане. Тогда наша команда взяла золото Игр.

- Россия, естественно, может выиграть золотые медали силами игроков из КХЛ. Все европейские команды окажутся в равных условиях. В Национальной хоккейной лиге играют хоккеисты из Швеции, из Финляндии, из Чехии, из Словакии – они все не поедут, - сказал Александр Варламов.

Напомним, НХЛ пока официально не озвучила окончательное решение по поводу того, поедут ли игроки лиги на Олимпийские игры или нет. У НХЛ есть время до 10 января, чтобы озвучить окончательное решение. Ситуацию осложняет коронавирус – сейчас в ковид-протоколе лиги около 100 хоккеистов, а проведение всех матчей отложено до 27 декабря, если ситуация станет лучше.

При этом жена нападающего ««Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова в своем инстаграме заявила, что с вероятностью 90% игроки НХЛ на Олимпиаду не поедут, однако окончательного решения еще нет.