Почем ель для народа: узнали цены на сосны, елки и пихты в Самаре в 2021 году

В Самаре начали работать елочные базары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали работать елочные базары. Они будут открыты до обеда 31 декабря и размещены практически по всему городу. Официальные торговые точки оформлены в едином стиле, продавцы обязаны поддерживать там порядок, иметь все необходимые документы, что купили елки легально, а после закрытия - очистить место и вывезти все непроданные деревья.

Мы прошли по елочным базарам города и посмотрели, что еще можно купить помимо обычных сосен.

От сосны до голландской пихты

Купить на елочных развалах можно почти что угодно - от сосенки до пихты. Чаще всего покупают (и предлагают) привычные сосны, которые в основном и именуют елками. Есть побольше, поменьше, попушистее и так далее - каждый выбирает по своему, только ему понятному принципу.

Помимо привычной сосенки можно выбрать, собственно ель. Она подороже и не такая пушистая, зато пахнет ароматно. Продавцы рассказывают, что ель регулярно находит своего покупателя. Одна женщина купила ее прямо при нас и рассказала, что использует потом еловые иголки для ванны!

Есть, кстати, и более дорогой и экзотический вариант. Побывав на нескольких елочных базарах, всего на одном из них мы встретили в продаже голландскую пихту. При цене в 3 тысячи рублей она, тем не менее, тоже пользуется спросом, причем, некоторые каждый год выбирают именно ее. Ель, при этом, стоит от 1000-1200 рублей, сосну можно взять и за 400, а если поторговаться, то отдадут и дешевле.

Продавец Юлиан рассказал нам, что сам удивляется, но регулярно продает ели. «Многие любят именно их. Считают их красивее, хотя и рассказывают, что они больше осыпаются», - сказал Юлиан. Впрочем, он не сомневается, что именно ели удастся продать без проблем, даже не смотря на более высокую цену.

А букеты не простые, а букеты золотые

В целом ни у кого из продавцов проблем со спросом не возникает. Как рассказала продавец Настя, сейчас покупатели стали более избирательны. Многие предпочитают не только непосредственно елки, но и разные букетики из веток, которые можно поставить в вазу, или даже просто разложить по комнате.

- Не у каждого есть возможность поставить дома елку, в этом плане букетики удобнее. Занимая меньше места, они тоже создают настроение и пахнут хвоей, - сказала Настя.

К тому же, букетики дешевле. Прямо по ходу нашего с Настей разговора прохожие покупали именно такие букетики. Кстати, в продаже есть разные виды - как просто ветки, так и красиво связанные, с шишками или без, а из некоторых веточек даже делают миниатюрные елочки на деревянных подставочках. Выглядит невероятно мило, но цена может отпугнуть - за такие просят и по тысяче рублей. В целом за ветки просят в районе 150-300 рублей.

А подставка из металла

Тут же продают и подставки под елки. В основном у всех деревянные, но изредка встречаются и металлические. Один из продавцов предлагал только металлические, отметив, что деревянных хватает ненадолго.

- Мы заботимся о своих покупателях, хотим, чтобы им было удобно. Посмотрите, как у нас чисто, красиво! - показывает нам один из продавцов. Справедливости ради стоит отметить, что ухоженно выглядят все точки, на которых мы побывали. Сейчас уже почти прошли те времена, когда елки просто втыкали в сугробы или продавали с машины. Сейчас деревья аккуратно сложены, некоторые уже красиво упакованы, у продавцов имеются специальные упаковочные машины. Но и покупатели тоже приходят опытные, готовые к покупке елки. Например, одна пожилая пара при нас упаковывала только что купленную симпатичную елочку в заранее приготовленное одеяльце - так и нести удобнее. «Да мы уже не первый год так делаем!» - приговаривала супруга, пока ее муж упаковывал елку.

Некоторые продавцы создают новогоднее настроение, облачившись в костюм Деда Мороза. Это особенно привлекает детей, а родители уже просто не могут уйти без елочки или веточки, которая понравилась их малышам. А одна девочка, глядя на продавца в красной шубе, поинтересовалась у мамы, когда же приедет Дед Мороз с подарками. Мама ответила, что он уже в пути и совсем скоро подарит детишкам праздник.

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