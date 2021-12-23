Пайетки, перья и никаких полосок: стилист из Самары рассказала, в чем встречать Новый год тигра - 2022

Как выбрать образ роковой тигрицы, чтобы ловить в Новый год восторженные взгляды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Нового года с полок продуктовых магазинов сметаются продукты и деликатесы. В предновогодней суете хозяйки ломают голову, что бы такого приготовить, чтобы гости остались в восторге от кулинарного мастерства хозяйки. В ресторанах и кафе уже давно забронированы столы, а владельцы загородных коттеджей начинают подготовку к встрече гостей. В этот период девушки начинают задумываться не только об угощениях, но и о новогоднем наряде. «Как встретишь Новый Год, так его и проведешь», а хочется провести его сногсшибательно и красиво.

Самарский стилист Ольга Симонова рассказала «КП-Самара» о трендах моды в этом году и поделилась лайфхаками, как сохранить умопомрачительный образ до утра 1 января.

2022 год – год Водяного Тигра по восточному гороскопу, но это совершенно не значит, что нужно надевать на себя полосатый оранжевый костюм и делать боевую тигриную раскраску на лице. Чтобы запомниться на новогоднем вечере, достаточно прислушаться к советам стилиста и подобрать такой образ, чтобы вам было комфортно отдыхать всю ночь и при этом вызывать восхищение.

- Когда мы встречаем Новый Год, нужно отталкиваться от нескольких параметров. Какой цвет, фасон вам идет, и где мы встречаем Новый год. Так, образ для новогодней ночи в кафе будет отличаться от Нового года в пафосном ресторане, встреча с семьей дома отличается от поездки загород. Поэтому первое, что нам нужно определить – это место и степень торжественности, - говорит стилист Ольга Симонова.

Пайетки вернулись в моду

Далее обратимся к трендам этого сезона. Все мы знаем, что новое – это хорошо забытое старое, а также то, что мода циклична. В этом сезоне к нам снова вернулись пайетки, атлас, перья и всеми любимые удобные балетки.

Модницам стоит обратить особое внимание на пайетки – каждый Новый год они входят в моду, но в этом году они особенно популярны. Конечно, не обязательно наряжаться в платье усыпанное пайетками. Для встречи Нового года дома в кругу семьи достаточно будет блузки из пайеток или юбки из пайеток, а вечерние платья в пол с глубоким вырезом оставьте для ресторанных вечеринок. Стилист советует комбинировать пайетки с чем-то менее ярким и блестящим. Например, можно надеть сияющую блузку и матовую однотонную юбку или брюки, или же наоборот, яркий низ и приглушенный верх.

Также к тенденциям этого новогоднего сезона можно отнести перья. Это не обязательно перьевая неудобная юбка, чаще всего это манжеты из пера, сумочка с перышками или украшения, например, серьги. Ольга Симонова обратила внимание, что для удобства в новогоднюю ночь перья должны быть съемными – на это нужно обратить внимание при выборе наряда в магазине. Также, если платье уже куплено, можно дополнить его аксессуаром из пера – брошью или нашить перышки, купленные в магазине тканей.

Если говорить о длине платья, то в этом сезоне трендом является «миди». Необязательно надевать ультракороткое платье, чтобы быть супер-секси, можно приобрести платье до колена, но с глубоким вырезом на спине. В этом образе, где спереди вы выглядите элегантно и сдержано, а сзади «вау-эффект», то в таком образе вы точно не останетесь незамеченными.

В выборе цветовой гаммы тоже есть свои тенденции в Новом Году. Чтобы быть стильной, то лучше выбирать образ в кобальтово-синем цвете, но также можно и поиграть с оттенками, например, выбрать голубой, электрик или другие более глубокие оттенки синего. Для встречи Года Тигра – это будет благоприятный цвет. Однако есть и второй не менее модный цвет для Нового Года – зеленый. Этот универсальный цвет можно в дальнейшем носить в самых разных ситуациях и он будет везде к месту. Также стилист предлагает использовать в новогоднем образе черно-белые оттенки, серебристый и золотой цвет.

В образе только что-то одно должно быть блестящим, иначе - перебор

Конечно, выбор наряда должен зависеть не только от моды, но и от его практичности. Некоторые начинают праздновать Новый Год с шести-восьми вечера 31 декабря и заканчивают только к 6 утра 1 января. Это достаточно долгое время, которое должна выдержать ваша одежда. В новогоднюю ночь могут случиться различные форс0мажоры, поэтому нужно быть готовым к любому повороту событий. Стилист рассказала о некоторых лайфхаках, которыми стоит воспользоваться, чтобы ничто не могло испортить праздничное настроение.

Первое, это выбирать одежду, которая к концу вечеринки не помнется. Раньше немнущиеся ткани были неприятными к телу, а легкая синтетика мялась от одного движения. К счастью, современная промышленность научилась делать качественные ткани, которые комфортны в носке и не сильно мнутся. Так, например, в вискозу начали добавлять синтетические волокна, что и выглядит хорошо и не мнется при носке. Также стилист советует присмотреться к искусственной коже. Вопреки мнению, что в такой одежде кожа преет, сейчас современные технологии развиты достаточно, чтобы убрать парниковый эффект с ткани.

Второй лайфхак – взять с собой сменную одежду. Это удобно в том случае, если вы второй день Нового Года будете праздновать в помещении, например, дома, в гостях или в загородном доме. Однако стилист не советует на смену брать домашнюю одежду. Если в первый день вы были нарядные и яркие, то нужно продолжать держать образ, но уже более приглушенно, но в тоже время стильно.

Правильно подобранная ткань может скрыть ненужное

Если Новый год проходит в компании маленьких детей, то риски непредвиденных ситуаций возрастают в несколько раз. Это может быть опрокинутая тарелка оливье или задетый бокал с шампанским. В этом случае предпочтение лучше отдать тканям в рубчик или фактуры с краш-эффектом, который выглядит жатым. Также в моду вернулся люрекс, который отлично маскирует следы на ткани. Все эти виды тканей отличные помощники в экстренных ситуациях – на них не так заметны повреждения. Ольга Симонова советует в новогоднюю ночь отказаться от натурального шелка, так как на этой ткани будет заметно даже крохотное пятно.

Также для скрытия неприятных следов застолья может помочь шифон со сложными складками, а также ткани с абстрактными принтами. Чтобы отвлечь внимание от одежды, достаточно добавить в образ красивую бижутерию, а яркий макияж и качественная укладка даже поможет сэкономить на одежде и сделать образ запоминающимся.

Комплекты можно потом носить в повседневной жизни

Также не стоит забывать, что Новый год – раз году, поэтому выбирать образ лучше такой, чтобы потом можно было бы выйти в нем куда-то еще. Стилист советует смотреть в сторону комплектов, ведь платье одно, а блузку, пиджак, брюки или юбку можно в дальнейшем комбинировать с разной одеждой и это всегда будет выглядеть как новый комплект.

Завершить новогодний образ поможет правильно подобранная обувь. Конечно, когда вы встречаете Новый Год в ресторане, то тут выбор невелик – это исключительно красивые туфли на высоком каблуке. Но многие женщины совершают фатальную ошибку, когда празднуют дома или в гостях. Они делают шикарную прическу, модный макияж, надевают красивое блестящее платье, а ногах у них... домашние тапочки с сердечками! Это катастрофически неправильно. Чтобы не совершать таких ошибок, нужно просто заменить домашнюю обувь на удобные подходящие по стилю и цвету балетки. Сейчас предлагают множество вариантов удобных балеток, с различными вырезами, фактурой и в разной цветовой гамме. Также, стоит отметить, что покупка балеток к новогоднему образу – это выгодная инвестиция, так как весной и летом в них можно будет ходить на прогулку или взять как сменную обувь в кафе, когда устанут ножки от шпилек.

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