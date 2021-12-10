Модный провал: стилист прокомментировала одежду самарчанок, которую нужно снять немедленно

Стилист рассказала об ошибках в выборе одежды и как их исправить, чтобы выглядеть потрясающе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общие тренды в моде диктуют стилисты, но в каждом из российских городов их немного переделывают под себя. Стилист с 12-летним стажем Ольга Симонова рассказала журналисту «КП» - Самара» чем отличается самарский стиль в одежде, и какие модные ошибки чаще всего делают самарчанки.

Любят практичные вещи

Конечно, на улицах нашего города можно встретить людей, одетых в разных стилях. Кто-то предпочитает кэжуал, кто-то просто хватает вещи на распродаже, не задумываясь о сочетании их между собой. Впрочем, как говорят стилисты, такой подход не экономит деньги, ведь в итоге в гардеробе оказываются вещи, которые не с чем и некуда надеть. И опять возникает потребность покупать что-то еще.

Говоря именно об образах самарцев, Ольга Симонова отмечает: здесь любят и уважают практичность.

- Безусловно, в каждом городе есть свой стиль, есть уникальная система того, что такое красиво и некрасиво. В Самаре мода более сдержанная, самарчанки больше любят практичные вещи. Однако не правильно будет равнять всех под одну гребенку, всех женщин, мужчин, самарцев или россиян. В Самаре есть девушки с явно выразительным стилем, которые успешно комбинируют одежду, купленную в нашем городе, или заказывают или привозят ее из других городов, - говорит она.

Обожают тонкий трикотаж

Прокомментировала Ольга Симонова и самые распространенные модные ошибки самарчанок. Это тонкий трикотаж и каблуки.

- Зачастую, самарчанки, которые хотят выглядеть стильно, но не знают, как это сделать и что на себя надеть, совершают ошибки. Например, девушки носят каблуки не по ситуации. Не нужно забывать, что каблуки – это вечерняя обувь, поэтому в повседневной жизни это не всегда уместно. Кроме того, наши красавицы просто обожают тонкий трикотаж. Им кажется, что если подчеркнуть фигуру одеждой, то это будет выглядеть нереально круто. Но, к сожалению, это не так. Тонкий просвечивающий трикотаж это не модно, не красиво и в принципе зло не только для Самары, но и для любой женщины. Тоже можно сказать и о массивных тяжелых шубах в зимний сезон. Жительницы Самары настолько привыкли к теплым мехам из 90-х, что совершенно не обращают внимания на современные крои шуб. Сейчас верхняя одежда легкая и прекрасно сочетается со всем гардеробом, поэтому стоит обратить внимание на новинки.

Еще один минус – красотки забывают о прическе.

- Как была прическа и цвет волос у женщины двадцать лет назад, так она до сих пор с ней. Не нужно бояться меняться, даже если вы считаете, что вам очень идет эта длина волос или эта краска. То же и с макияжем, самарчанки часто забывают, что их образ в разных ситуациях должен отличаться. Не нужно бояться сменить помаду, тени или подводку в зависимости от ситуации, дресс-кода или даже настроения.

Самарчанки предпочитают практичные вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не забывайте о себе!

Но самая главная ошибка самарских женщин – это то, что они часто забывают о себе. В Самаре очень красиво и стильно одевают детей. Мамочки приходят в детские магазины одежды и прекрасно сочетают для своей дочери или сына гардероб, но на себя у них не остается потом ни сил, ни времени, ни желания. Это ключевая ошибка. Нужно помнить о себе и любить себя, быть в семье на равных позициях, чтобы на всех все выделялось одинаково – и денег, и времени.

К сожалению, бывает и такое, что женщины бальзаковского возраста перестают следить за модой. В Самаре большая удача встретить модно одетую женщину в возрасте 50+. Женщины прекрасны в любом возрасте, поэтому нужно подчеркивать эту красоту. Не обязательно носить бесформенные вещи из «бабушкиного сундука», если позволяют пропорции фигуры, то почему бы не попробовать «мини»? Сейчас яркое «мини» является трендом. Единственное, что нужно помнить, что «мини» с каблуками сейчас не модно, а женщинам в возрасте лучше подобрать плотные колготки.

Молодые девушки одеваются более расслабленно и следят за модными тенденциями, а вот старшее поколение больше уделяет внимание практичности, нежели стилю. Однако в любом возрасте можно успешно выделяться из толпы и даже простую одежду сделать модной, добавив пару аксессуаров. Зимой это лаконично подобранная обувь, шапка, шарф или рукавицы. Самарчанки зачастую выбирают эти предметы одежды в нейтральных цветах, но если вы хотите интересно и красиво выглядеть, то стоит уделить внимание деталям. Достаточно приобрести интересную современную шапку, классные перчатки или рукавицы, пояс на верхнюю одежду, оригинальную сумку или даже надеть цветные или с рисунком колготки. Также поиграть с образом можно, заменив черные сапоги на комфортные ботинки с оригинальным принтом. Такой образ гарантированно попадет в топ, и вами будут восхищаться не только мужчины, но и женщины.

СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Для того, чтоб обновить гардероб с пользой и прицелом на будущее, можно пригласить в поход по магазинам стилиста.

1) Самое первое, что нужно сделать, перед тем как идти за новыми вещами, это определиться с целью «Что вы хотите добиться новым образом?». Это может быть продвижение по карьерной лестнице, налаживание личной жизни, может, вы просто хотите быть счастливой женой и матерью или вы просто хотите быть вольным путешественником и творческим человеком. Исходя из цели, далее уже начинаете присматривать свой гардероб.

2) С целью определились, теперь нужно разобрать свой уже имеющийся гардероб. Нужно посчитать, сколько у вас есть водолазок, сколько юбок, сколько теплых платьем и т.д. Это поможет понять, чего вам не хватает и в последствие не тратить деньги на ненужные одинаковые вещи.

3) В процессе разбора своего шкафа, нужно избавляться от ненужных вам вещей. Это могут быть морально устаревшие вещи, испорченная одежда, а также та, которая плохо сидит на вашей фигуре и т.д.

4) Далее определимся с бюджетом. Вам нужно постараться из него не выходить, хотя это может быть очень трудно, особенно в период распродаж. Здесь нужно придерживаться одного – чем четче вы понимаете, что вам нужно, тем меньше рисков выхода из рамок бюджета.

5) Когда все приготовления закончены, а цель и бюджет определены, можно начать выбирать магазины. Здесь мы ориентируемся на свой бюджет, а также на наличие скидок и акций. Нужно узнать, в каких магазинах более выгодные условия, взять дисконтные карты, сертификаты или промокоды. Можно попросить скидочные карты у подруг, скачать приложение магазина и т.д. Это поможет сделать ваши покупки самыми выгодными и подходящими именно вам и вашему образу жизни.

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