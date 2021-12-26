Тысячи жителей Самарской области остались без воды и электричества

Электрики пытаются восстановить подачу электроэнергии в Подстепках со вчерашнего вечера. Фото: vk.com/most_podstepki

Последствия непогоды в Самарской области устраняют сегодня весь день. На трассе М-5 в Алексеевском районе раскапывают машины, в Ставропольском районе пытаются вернуть воду и электричество в село Подстепки, где живут более 12 тысяч человек.

Сообщения о том, что нет света и воды, в соцсетях начали появляться еще вчера. Около 9 часов вечера глава подселения Андрей Марьянов через местные паблики сообщил, что произошло аварийное отключение электричества, специалисты об этом знают, пытаются определить, что к чему:

- Практически все село отключилось и в Ягодном тоже, - сообщили в соцсетях от имени Марьянова. - Свет должны дать к 02-00 часам.

Однако с момента аварии прошло более 15 часов, но ни свет, ни вода в Подстепках так и не появились. Жители жалуются, что замерзают, не могут не умыться, ни элементарно согреть чай.

Утром поселковая администрация сообщила о том, что в местном ФОКе организовали пункт размещения населения. Там можно согреться и набрать воды.

По информации, которую электрики передали местным властям, из-за непогоды произошел обрыв высоковольтной линии в трех местах, плюс вышла из строя трансформаторная подстанция. Как скоро все наладят – не известно. Та же ситуация с водоснабжением – специалисты работают, но точные сроки окончания ремонта никто назвать не может.

Между тем, по сообщениям местных жителей, пострадать могли не только Подстепки, но и другие села Ставропольского района, точное число оставшихся без света людей пока не известно. Также поступают сообщения перебоях с электричеством в Красноярском и Борском районах Самарской области.

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