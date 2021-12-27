Привязывала малышей, чтобы не мешали: что рассказала самарская санитарка, которая издевалась над детьми-инвалидами

Жертвами стали дети с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детки в клетке

Лидия Юрьевна (имя изменено) в самарском пансионате для детей-инвалидов проработала 15 лет. Этой весной ушла оттуда со скандалом: санитарку уличили в жестоком обращении с воспитанниками.

Гром грянул, когда в учреждение с внеплановой проверкой пришли сотрудники минсоца, да еще и в сопровождении общественников. Причем не простых: среди членов комиссии была глава благотворительного фонда Ольга Шелест, которая не понаслышке знает, как нужно ухаживать за малышами с тяжелыми заболеваниями, ведь у нее самой растет такой сын.

Что увидели проверяющие? Детей с пролежнями. Детей, сидящих в неудобных позах. Детей в рваных колготочках и таких худых, как будто и вовсе ничего не едят. Подняли документы – часть бумаг отсутствует, даже медицинских назначений у некоторых малышей нет. В меню – салат из репчатого лука с солью и маслом. Сотрудники на проверяющих чуть ли не волком смотрят. В общем, так себе атмосфера.

Чтобы не рубить с плеча, стали разбираться. Может быть, дело в отсутствии денег? Да нет, финансирование выделяется приличное, вещи и продукты закупаются. Вот только до детей почему-то не доходят.

Руководителя в пансионате сменили. Говорят, что сейчас атмосфера там кардинально поменялась.

Дети были худыми - вполне возможно, что из-за странного рациона питания Фото: Соцсети

Судебное разбирательство

Возбудили уголовные дела. Вот только нет в отношении бывшего руководства, как можно было бы подумать. Нет, следствие пришло к выводу, что были «перегибы на местах». И за жестокое обращение с детьми под суд отправили младший персонал. В том числе, санитарку Лидию Юрьевну.

Вменили ей сразу 2 преступления: истязание малолетних (ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст.156 УК РФ). Заседания проходили в закрытом режиме, уголовное дело даже не отображалось на сайте суда – все из-за того, что потерпевшими по нему проходили дети-инвалиды.

- Подсудимая вину признала в полном объеме, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Промышленного районного суда после вынесения приговора. – Она раскаялась в содеянном и принесла публичные извинения потерпевшим.

Как объяснила она свои действия? Если обобщить, то дело было в профессиональном выгорании.

15 лет работы, двухнедельная смена, во время которой за ней были закреплены 13 пациентов. Все – с тяжелыми патологиями, как физическими, так и психическими. Такие дети требуют большого внимания, они беспокойны, не контролируют собственное тело, а потому могут случайно нанести вред себе или другим.

Суд признал санитарку виновной и назначил ей условный срок Фото: Александра БУДАЕВА

Вот Лидия Юрьевна и нашла выход: она их привязывала. Иногда к стулу, иногда к кровати. Так и кормить, по ее мнению, проще, и своими делами заниматься. Ну а чтобы успокоить тех, кто излишне эмоционально на такие методы реагировал, она… раздавала шлепки.

Вообще-то следствие считает, что детей били. Но Лидия Юрьевна настаивала на своем: не била, а воспитывала. Причем шлепала детей по разным частям тела она не из желания причинить боль или в наказание, а чтобы дать понять ребенку: так вести себя нельзя.

Но понимали ли тяжело больные дети, за что их бьют? К сожалению, это так и осталось не ясным.

Суд признал Лидию Юрьевну виновной по обеим статьям и приговорил ее к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на один год и штрафом 5000 рублей, который она должна выплатить в доход государства. Будет ли она обжаловать это решение, пока не известно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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