Погода в Самаре на Новый год 2021/2022: прогноз от синоптиков на главную ночь года

В Самаре на Новый год может быть и морозно, и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Самаре на Новый год 2021/2022. Погода ночью 31 декабря будет нормальной. На Новый год 2022 в Самаре будет в районе 10 градусов ниже нуля, а также выпадет снег. По данным Приволжского УГМС, в конце недели в регион поступит очередная порция теплого влажного воздуха, которая принесет с собой умеренные осадки - в новогоднюю ночь морозы спадут и будет идти снег.

Температура ожидается в пределах _8 -10 градусов, ветер будет дуть юго-западный, не очень сильный, так что метели не будет. А вот легкий снежок будет кружиться в воздухе, создавая праздничное настроение.

На Новый год в Самаре в разные годы была самая разная погода. По данным pogoda.mail.ru, самая высокая температура в новогоднюю ночь была в Самаре в 1976-м году, когда было +2 градуса. Самая холодная наступила всего через несколько лет – в 1979-м столбик термометра опустился до 42 градусов ниже нуля.

В последние 10 лет погода была нестабильная – в один год могло быть около нуля, при этом вместо снега шел дождь, а уже на следующий – снежная зима и -15 в новогоднюю ночь.

От -1 до -4 было в 2010-м году и 2011-м, а затем в 2014-м и 2017-м и 2018-м. В 2020-м году было -2 в новогоднюю и ночь. В тот год вообще казалось, что зима так и не придет, в середине января шли дожди, а настоящий снегопад случился уже в апреле.

Наиболее холодно в последние годы было в 2019-м, когда температура опустилась до -16 градусов, так же было в 2016-м и 2015-м годах.

А вот в 2009-м году было примерно, как сейчас – слабый снег и около 10 градусов ниже нуля.

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