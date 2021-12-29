Найди себя на карте: Яндекс.Панорамы обновили виды Самары в 2021 году

Яндекс обновил фото в панорамах

Яндекс обновил панорамы Самарской области, сделав сотни тысяч новых снимков разных локаций. Съемку производил специальный автомобиль с фотооборудованием на крыше.

Панарамомобиль в августе и сентябре уходящего года ездил по Самаре, Тольятти, Жигулевску, Сызрани, Новокуйбышевску, Чапаевску и Кинелю, сделав почти 400 тысяч фотографий. Автомобиль проехал 2 565 км по дорогам Самарской области.

Специальный автомобиль с фотообрудованием проехал по нескольким городам Самарской области

На новых панорамах можно найти все популярные и значимые локации города, а также достопримечательности. Это, например, театр оперы и балета, дворец культуры в Тольятти, Спасская башня в Сызрани, церковь Сергия Радонежского в Чапаевске. В обновленных панорамах можно увидеть на снимках даже свой дом.

Новые панорамы доступны в приложении и на сайте yandex.ru/maps. Обнаружив понравившуюся локацию или необходимое здание, можно рассмотреть, что находится вокруг, и проложить маршрут от своего местоположения вплоть до входа. Можно выбрать ресторан, записаться в парикмахерскую или найти любое другое интересующее место.

В обновленных картах можно найти фото разных достопримечательностей

Помимо самарских локаций, в Яндекс.Картах можно посмотреть достопримечательности разных городов России, Украины, Белоруси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Турции, а также уникальные природные объекты – озеро Байкал, горы Кавказа, острова Арктики и даже вершину Эвереста.

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