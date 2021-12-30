Будет ли в Самаре салют на Новый год 2022

На Новый год в Самаре будет салют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители региона уже планируют новогоднюю ночь. Как правила, он не обходится без праздничного фейерверка. Но будет ли так в этот раз? Рассказываем, покажут ли в Самаре салют на Новый год 2022.

Как сообщалось ранее, новый 2022-й год в Самаре встретят праздничным фейерверком, которые можно будет увидеть в разных частях города. В туристском информационном центр заявляли, что фейерверк самарцы увидят на площади Куйбышева с наступлением Нового года – в 12 часов ночи 1 января 2022 года.

Фейерверк должен был быть и на площадке около стадиона «Солидарность Самара Арена» - сразу после выступления президента в районе 12-ти часов ночи.

Показать обращения президента и губернатора Самарской области планировали установленных на площади и около стадиона экранах.

Между тем пресс-служба администрации Самары отреагировала на сообщения о проведении праздничных салютов в Самаре от туристического информационного центра. Власти опровергли эту информацию и сообщили, что салюта на новый год 31 декабря 2021 года в Самаре не будет.

Кстати, на площади Куйбышева сейчас есть, что посмотреть и помимо фейерверка. Там сделали Сказочный лес, где есть избушка Бабы Яги, домик Деда Мороза и другие сказочные локации. Также там сделали катки и горку. На площади установили семь елок, главная среди которых – 25-метровая красавица. Елки украшены медиа гирляндами, на которых транслируются разные изображения.

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