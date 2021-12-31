В Самарской области в новогодние праздники можно будет сделать тест на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все желающие в начале января смогут сделать тест на коронавирус. Об этом сообщают в региональном минздраве. Рассказываем, где в Самаре сделать тест на коронавирус в новогодние праздники 2022.

Тесты будут проводить всем желающим, которые не имеют признаков простудного заболевания. Если есть симптомы ОРВИ (которые в целом походи на те, что бывают при коронавирусе), то советуют остаться дома и вызвать врача.

Для того, чтобы пройти тест, с собой необходимо иметь паспорт. При проверке используются тесты, которые позволяют получить результат уже через 15 минут.

В Самаре такие пункты будут работать в торговых центрах «Космопорт», «Аврора» и «Гудок». Пункты будут работать с 31 декабря по 9 января, за исключением 1 января.

В Тольятти – в торговых центрах «Русь» и «Парк Хаус». В Новокуйбышевске – в торговом центре «Сити Парк», в Чапаевске – в Доме культуры на Щорса, в Сызрани – в драматическом театре. Более подробно расписание можно посмотреть здесь.

Сообщается, что в этих же пунктах (кроме Новокуйбышевска) можно сделать прививку от коронавируса.

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