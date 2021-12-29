Вакцинация подростков от COVID-19 может стартовать в Самарской области в январе 2022 года

Прививать "Спутником М" будут подростков в возрасте от 12 до 17 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинация подростков от коронавируса в Самарской области начнется в 2022 году. Уже скоро в регион должна поступить первая партия препарата Гам-КОВИД-Вак-М (или «Спутник М»). Об этом во вторник, 28 декабря 2021 года, на площадке ЦУРа рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

— Вакцинация подростков начнется по мере поступления вакцины. Мы ожидаем эти поставки в начале нового года, — отметил глава регионального Минздрава.

Также Армен Бенян рассказал о противопоказаниях к вакцинации для подростков. Они ничем не отличаются от тех, что установлены для взрослых. Так, прививку нельзя будет делать в следующих случаях: наличие тяжелых аллергических реакций, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также онкология в стадии, когда пациент проходит химиотерапию или другое комбинированное лечение.

Напомним, вакцина «Спутник М» предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее сообщалось, что прививать юных жителей Самарской области начнут до конца 2021 года. Однако препарат пока так и не поступил в регион.