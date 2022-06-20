«Будьте достойны наших дедов и прадедов»: самарский ветеран Сталинградской битвы отправил посылку участникам спецоперации

В подарочном наборе - все то, что необходимо военным в полевых условиях Фото: скриншот с видео

Жители Самарской области продолжают активно поддерживать своих соотечественников, выполняющих специальную операцию на Украине. Из региона в другую страну ушли сотни трогательных писем от школьников, десятки посылок от местных фермеров и просто неравнодушных граждан. А на днях к ним присоединился Ветеран Сталинградской битвы Сергей Алехин - он отправил на Украину заветный подарочный набор для военнослужащих Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Бейте неонацистов так, как мы били фашистов»

Сергей Алехин уверенным шагом входит в самарский Дом офицеров. На лице - улыбка, в руках - подарочный набор, который совсем скоро отправится к героям-землякам. Сергея Сергеевича уже ждут и радостно встречают. А он, в свою очередь, просит передать военнослужащим не только посылку, но и пожелания от того, кто лично пережил все ужасы сражений.

- Хочу передать нашим товарищам, которые выполняют специальные задачи на Украине: бейте неонацистов так, как мы били фашистов. Я сам участник Сталинградской битвы. В свое время мы сделали все, чтобы разбить эту группировку и освободить нашу территорию от немецко-фашистских захватчиков. Делайте тоже самое и будьте достойны наших дедов и прадедов, - обращается Сергей Алехин.

О битвах Сергей Сергеевич знает не понаслышке. Он ушел на фронт 15-летним подростком, но сражался как истинный воин, не по возрасту. Участвовал в битве под Сталинградом и проявил себя, как смелый и инициативный военнослужащий, за что был удостоен Ордена Красной Звезды. Дойти до Берлина ему помешала травма - он был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону, после чего попал в госпиталь.

Позднее Сергей Сергеевич окончил учебу в мореходном училище, по окончанию Великой Отечественной войны служил на флоте и в ракетных войсках. Сегодня Сергей Алехин - полковник в отставке и наш земляк, долгие годы живущий в Самаре.

«Посылка, согревающая душу»

Подарочный набор, переданный самарским ветераном, содержит все необходимое - то, что позволит поддержать военных в условиях полевого быта и согреет их души теплом и любовью. Помимо продуктов питания и сладостей, в посылку вошла литература и письма местных школьников. Они напомнят военным о том, что на малой родине ими гордятся, их любят и ждут.

Коробку с вещами солдатам доставят представители Самарского гарнизонного дома офицеров. Они выразили Сергею Алехину признательность от лица всего личного состава.

- Хотим сказать вам спасибо. Эта посылка - ваш вклад в победу над неонацизмом. Крепкого вам здоровья и всего самого наилучшего, - информирует пресс-служба ЦВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дорогой солдат, спасибо за твою службу»: в Самаре школьники написали трогательные письма военным на Украину (подробности)

«Там наши ребята, как можно не поддержать?»: фермер из Самарской области каждый месяц возит посылки на передовую (подробности)