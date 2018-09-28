Азаров предложил пост министра энергетики и ЖКХ главе Новокуйбышевска

28 Сент. 10:51 2018-09-28T11:03:00+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров хочет "перетянуть" на работу в региональное правительство еще одного главу муниципального образования. Сегодня, 28 сентября, стало известно, что глава региона предложил занять освободившееся кресло министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэру Новокуйбышевска Сергею Маркову. Об этом сообщили представители департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Как отмечают в правительстве региона, благодаря работе Сергея Маркова сейчас Новокуйбышевск является одним из лидеров благоустройства и решения проблем ЖКХ, а также внедрения системы "Умный город". Применяемые Сергеем Марковым практики показали себя очень результативными и эффективными.

Напомним, что предыдущего руководителя министерства энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева губернатор отправил в отставку после оперативного совещания в облправительстве, которое прошло в понедельник, 24 сентября. Дмитрию Азарову не понравилось, как министерство справляется со своей работой.