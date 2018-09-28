В мэрии Самары прокомментировали сообщения о повышении стоимости проезда в маршрутках

28 Сент. 16:02 2018-09-28T16:10:12+03:00

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Утром в пятницу, 28 сентября, в самарских маршрутках № 206 и 247 появились объявления о том, что стоимость проезда в городском коммерческом транспорте с 8 октября повысится с 25 до 30 рублей. Данная новость не на шутку взволновала горожан, которых только недавно успокаивали тем, что в этом году никакого увеличения цен на проезд в общественном транспорте не будет.

Корреспонденты "Комсомольской правды - Самара" обратились за разъяснением ситуации в администрацию города. Представители мэрии заявили, что повышения стоимости проезда не будет.

- В настоящее время мы не подтвержаем информацию об измении тарифов в коммерческом транспорте, - отметили в администрации.

Отметим, что в компании-перевозчике "СамараАвтоГаз" также сообщили, что не намерены повышать стоимость проезда.