В мэрии Самары прокомментировали сообщения о повышении стоимости проезда в маршрутках
Утром в пятницу, 28 сентября, в самарских маршрутках № 206 и 247 появились объявления о том, что стоимость проезда в городском коммерческом транспорте с 8 октября повысится с 25 до 30 рублей. Данная новость не на шутку взволновала горожан, которых только недавно успокаивали тем, что в этом году никакого увеличения цен на проезд в общественном транспорте не будет.
Корреспонденты "Комсомольской правды - Самара" обратились за разъяснением ситуации в администрацию города. Представители мэрии заявили, что повышения стоимости проезда не будет.
- В настоящее время мы не подтвержаем информацию об измении тарифов в коммерческом транспорте, - отметили в администрации.
Отметим, что в компании-перевозчике "СамараАвтоГаз" также сообщили, что не намерены повышать стоимость проезда.