2018-09-28T16:10:12+03:00
Общество

В мэрии Самары прокомментировали сообщения о повышении стоимости проезда в маршрутках

В коммерческих автобусах повесили объявления об увеличении стоимости проезда до 30 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцев возмутила новость о возможном повышении цен на проезд в маршруткахСамарцев возмутила новость о возможном повышении цен на проезд в маршруткахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 28 сентября, в самарских маршрутках № 206 и 247 появились объявления о том, что стоимость проезда в городском коммерческом транспорте с 8 октября повысится с 25 до 30 рублей. Данная новость не на шутку взволновала горожан, которых только недавно успокаивали тем, что в этом году никакого увеличения цен на проезд в общественном транспорте не будет.

Корреспонденты "Комсомольской правды - Самара" обратились за разъяснением ситуации в администрацию города. Представители мэрии заявили, что повышения стоимости проезда не будет.

- В настоящее время мы не подтвержаем информацию об измении тарифов в коммерческом транспорте, - отметили в администрации.

Отметим, что в компании-перевозчике "СамараАвтоГаз" также сообщили, что не намерены повышать стоимость проезда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет