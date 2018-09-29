2018-09-29T12:47:41+03:00
Общество

Организаторы Парада Памяти 2018 попросили самарских участников маршировать лучше

Они заметили, что подготовка самарцев должна удивить всех гостей, которых ждут в том числе и из-за границы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Реконструкция каждый год становится одной из главных частей ПарадаРеконструкция каждый год становится одной из главных частей Парада
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В Самаре прошло первое организационное собрание по подготовке к Параду Памяти 2018, который пройдет 7 ноября.Его темой станет "Оружие победы", мероприятия начнутся уже с 1 октября, а 30 октября пройдет первая репетиция Парада и марш в честь Д.Ф.Устинова, со дня рождения которого в этом году исполняется 110 лет

- Также в этом году празднуем 75 лет освобождения Крыма. На набережной пройдет реконструкция, посвященная этой теме. Воссоздавать будут детали Керченско-Энтильгенской десантной операции, - рассказал врио заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

В этом году на Парад должны приехать и представители иностранных посольств, причем не только тех, которые были эвакуированы в Куйбышев.

- Мы звали всех предствителей посольств, которые были у нас здесь на ЧМ 2018. Сейчас все вопросы в МИД прорабатывают. Также 7 ноября пройдет когнцерт артистов Большого театра и, конечно, к нам приедет Василий Лановой, - отмечает Александр Фетисов.

Центральной частью парада станет, когнечно смотр строя. И вот здесь самарских участников попросили подготовиться максимально хорошо.

- Нужно, чтобы все, кто занимается подготовкой: учителя, представители на предприятиях - максимально отнеслись к этому вопросу серьезно. Было такое, что мы выглядели хуже гостей из других региогнов. Это недопустимо. Обращайтесь к нашим ветеранам, военным, они всегда готовы помочь. Мы должны быть лучше всех, - высказал свое мнение генерал - майор, командующий парадом на протяжении трех лет Александр Протченко.

Напомним, Парад Памяти пройдет 7 ноября в Самаре в память о Параде 41 года, с которого участники уходили прямо на фронт.

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