Дарья Касаткина снялась с Открытого чемпионата Китая
Тольяттинская теннисистка отказалась от борьбы во втором сете в матче с Лаурой Зигемунд
Фото: WTA
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина проиграла на старте Открытого чемпионата Китая, который проходит в столице Поднебесной Пекине. 21-летняя Касаткина уступила Лауре Зигемунд из Германии в матче 1 круга турнира. Дарья отказалась от продолжения встречи во втором сете из-за проблем со здоровьем. Счет на тот момент был 3:6, 2:4 в пользу немки.
Таким образом, Дарья Касаткина завершила выступление в Открытом чемпионате Китая на самом старте турнира.
Соперницей Лауры Зигемунд во втором круге станет Анетт Контавейт из Эстонии.