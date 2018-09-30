Дарья Касаткина снялась с Открытого чемпионата Китая

30 Сент. 12:08 2018-09-30T12:08:41+03:00

Тольяттинская теннисистка отказалась от борьбы во втором сете в матче с Лаурой Зигемунд

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина проиграла на старте Открытого чемпионата Китая, который проходит в столице Поднебесной Пекине. 21-летняя Касаткина уступила Лауре Зигемунд из Германии в матче 1 круга турнира. Дарья отказалась от продолжения встречи во втором сете из-за проблем со здоровьем. Счет на тот момент был 3:6, 2:4 в пользу немки.

Таким образом, Дарья Касаткина завершила выступление в Открытом чемпионате Китая на самом старте турнира.

Соперницей Лауры Зигемунд во втором круге станет Анетт Контавейт из Эстонии.