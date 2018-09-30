В Самаре ночью столкнулись такси и «Приора»

30 Сент. 13:37 2018-09-30T13:40:50+03:00

Очевидцы уверяют, что таксист пытался затормозить, но не смог Фото: соцсети

Очевидцы уверяют, что «Лада» не пропустила таксиста при левом повороте

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Очередное ДТП с участием такси произошло в Самаре ночью на воскресенье, 30 сентября. На улице Ново-Садовой столкнулись автомобиль такси и «Лада» Приора». Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Они отметили, что виновником аварии был водитель «Лады». Он при левом повороте, на проспект Кирова, не пропустил двигающуюся по полосе встречного движения машину такси. В результате «Приора» врезалась в бок автомобиля.

Очевидцы также уверяют, что таксист пытался затормозить, но не смог.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Они и будут выяснять, кто спровоцировал ДТП.