В Новокуйбышевске назначили исполняющего обязанности мэра

1 Окт. 13:49 2018-10-01T13:49:13+03:00

Предыдущий глава города получил предложение перейти на работу в областное правительство

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В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращений полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, губернатор Дмитрий Азаров предложил ему занять пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

- Сергею Маркову и его команде многое удалось сделать, что позволило городу уверенно двигаться вперед и оставаться в лидерах среди муниципалитетов региона. Желаем успехов на новом месте работы! – сказал председатель гордумы Юрий Ферапонтов.

Как сообщили в пресс-службе думы Новокуйбышевска, пока исполнять обязанности мэра города будет замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.