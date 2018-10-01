Хинштейн пожаловался на Жириновского в комиссию по этике после скандала на шоу Соловьева

1 Окт. 14:23 2018-10-01T14:23:19+03:00

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Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн подал жалобу в комиссию по этике на лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Поводом для этого послужила перепалка, которая разгорелась между политиками в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

По словам Александра Хинштейна, он подвергся оскорблениям со стороны Владимира Жириновского. Руководитель фракции ЛДПР открыто назвал его «подлецом», «негодяем», грозился измазать его фекалиями, а также позволил себе высказывания насчет его национальной принадлежности. При этом оскорбления в адрес Александра Хинштейна Владимир Жириновский высказывал не только в эфире передачи, но и во время перерыва. Свидетелями этому были ведущий передачи Владимир Соловьев, зрители студии, операторы и технический персонал.

«Прошу рассмотреть действия Владимира Жириновского и принять соответствующие меры. За собой оставляю право обратиться в суд и следственные органы за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации и привлечения Жириновского за разжигание межнациональной розни и возбуждение ненависти по признакам национальности», - говорится в обращении Александра Хинштейна к комиссии по этике, которое он разместил на своей странице в Твиттере.