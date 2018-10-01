2018-10-01T15:05:08+03:00
Общество

В Самаре сварили юбилейный декалитр пива регионального бренда

В честь этого события горожан позвали на экскурсию по заводу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Участники юбилейной варки могли получить приз за лучшее фото в соцсетяхУчастники юбилейной варки могли получить приз за лучшее фото в соцсетях
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Завод «Балтика-Самара», который отметил в этом году свое 15-летие, уже вошел в историю самарского пивоварения. Поэтому осмотр «балтийских» цехов был дополнен рассказом известного краеведа и телеведущего, профессора Самарского университета Михаила Перепелкина о том, как в регионе менялось производство – от заводов середины XIX века, где работало всего несколько человек, до современнейшего предприятия с многоуровневым контролем качества продукции.

Поводом для экскурса в историю стала варка 65-миллионного декалитра пива «Самара», созданного специально для жителей города. 15 лет назад название бренду придумали сами горожане, поэтому юбилейный литр был сварен с их непосредственным участием. Хмель на этапе варки сусла забросили Михаил Перепелкин, глава Кинельского района Сергей Колесник и главный пивовар завода Денис Панарин.

- Мы продолжаем не только лучшие пивоваренные традиции, но и традицию социальной ответственности производителей пенного напитка. Завод является надежным работодателем и одним из главных налогоплательщиков региона. Можно смело сказать, что за 15 лет мы добавили в историю самарского пивоварения новую страницу – или даже целую главу, – подвел итог праздничной церемонии Денис Панарин.

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