2018-10-01T15:22:58+03:00
Происшествия

«Хотел порыбачить»: стали известны подробности гибели самарца под колесами собственной «Приоры»

ДТП произошло под Южным мостом на берегу реки Самара
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самаре полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб 27-летний автомобилист. Молодой человек угодил под колеса собственного автомобиля «Лада Приора».

По данным ГУ МВД по Самарской области, самарец припарковал свою машину на берегу реки Самара, а затем начал рыбачить. В 3:12 «Приора» покатилась по грунту вниз и наехала на молодого человека. По предварительным данным, у машины была неисправна тормозная система.

Легковушка скатилась к реке и задавила собственного владельца

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В результате случившегося автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

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