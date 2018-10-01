За слова ответит: На Жириновского пожаловался самарский депутат

1 Окт. 19:20 2018-10-01T19:24:33+03:00

Не успел депутат Хинштейн занять свое место в Госдуме, как стал участником некрасивого скандала Фото: СОЦСЕТИ

Александр Хинштейн опубликовал в соцсети Twitter жалобу на своего обидчика

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Комиссия Госдумы по этике приняла к рассмотрению жалобу недавно избранного в Самарской губернии депутата Александра Хинштейна.

- Я подал официальную жалобу в по этике на Владимира Жириновского, - пояснил на своей личной странице в соцсети Тwitter, - депутат. - Это в связи с его оскорблениями в мой адрес во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Напомним, во время телеэфира между государственными мужами произошла не совсем парламентская перепалка и Владимир Вольфович обозвал Александра Евсеевича «подлецом» и «негодяем», а также посоветовал коллеге из России уехать в Израиль, весьма прозрачно намекая на национальность своего оппонента.

Как оказалось, письмо депутата рассмотрят не раньше следующей недели. По словам председателя комиссии Отари Аршба, лидеру ЛДПР придется дать объяснения. Обвинения депутата Хинштейна в адрес Жириновского достаточно серьезны.