2018-10-02T09:15:52+03:00
Спорт

Директор по развитию «КС»: «Вопрос об отставке Тихонова не поднимается»

Александр Шикунов заверил, что клуб продолжит работать с нынешним главным тренером
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Андрей Тихонов возглавил «Крылья» перед прошлым сезоном и вывел команду из ФНЛ в РПЛАндрей Тихонов возглавил «Крылья» перед прошлым сезоном и вывел команду из ФНЛ в РПЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В «Крыльях Советов» не сбираются отправлять главного тренера Андрея Тихонова в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на директора по развитию «КС» Александра Шикунова.

- Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать, - заявил Шикунов.

Напомним, «Крылья Советов» накануне уступили в Казани «Рубину» 1:2. Самарцы упустили ничью на последних секундах матча. У «Крыльев» отличился Максим Канунников, у «Рубина» забили Подберезкин и Азмун.

После игры Андрей Тихонов сказал, что победу его команда упустила из-за неудачной замены.

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