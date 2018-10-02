Освещение на улице Луначарского в Самаре включат до конца следующей недели
Света на обновленной дороге нет уже в течение полугода
Запуск освещения должен произойти до 12 октябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эпопея с включением освещения на улице Луначарского в районе пересечения с Московским шоссе продолжается. Напомним, дорогу открыли после реконструкции весной этого года, но света там нет до сих пор. Автомобилисты уже не раз жаловались на данную проблему и получали в ответ разные сроки: то конец мая, то начало августа.
На этот раз в департаменте городского хозяйства и экологии Самары заверили, что освещение на улице Луначарского включат уже в этом месяце. Планируется, что свет появится там до 12 октября. Остается надеяться, что эта дата больше не сдвинется.