2018-10-02T11:40:33+03:00
Происшествия

Не пропустил на перекрестке: стали известны подробности ДТП с маршруткой и фурой в Самаре

«Газель» и большегруз столкнулись боками на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Появились подробности ДТП с участием маршрутки № 272 и фуры DAF, которое произошло в понедельник, 1 октября, примерно в 12:25 на пересечении улиц Свободы и Ново-Вокзальной в Самаре.

По данным ГУ МВД по Самарской области, аварию спровоцировал 35-летний водитель большегруза, который перевозил молочную продукцию. Автомобилист, двигаясь по улице Свободы со стороны улицы Калинина в направлении улицы XXII Партсъезда, напротив дома № 86 по улице Свободы не уступил дорогу «Газели» и столкнулся с ней. Маршрутка ехала по улице Ново-Вокзальной со стороны Вольской, по главной дороге.

В результате ДТП пострадали три человека: 47-летний водитель «Газели» и две его пассажирки. Мужчине назначили амбулаторное лечение, а 47-летнюю женщину и 20-летнюю девушку госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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