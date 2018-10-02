Рев моторов и пыль из-под колес: под Самарой прошел кубок региона по мультикроссу

2 Окт. 14:50 2018-10-02T14:51:24+03:00

В «АдреналЁте» приняли участие около 200 спортсменов [фото, видео]

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В эти выходные, 29 и 30 сентября, в Малой Царевщине прошел кубок Самарской области по мультикроссу – «АдреналЁт».

Фестиваль собрал огромное количество любителей мотоспорта и профессиональных спортсменов, которые порадовали гостей своими захватывающими и зрелищными трюками. Медали разыгрывали в 12 номинациях, в том числе и в классе «Девушки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/671359" frameborder="0"></iframe> Кубок Самарской области по мультикроссу.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Было очень круто! Атмосферное зрелище, не пожалела, что приехала сюда, - поделилась своими впечатлениями самарчанка Алена, которая приехала посмотреть соревнования.

В «АдреналЁте» приняли участие около 200 спортсменов. Фото: «Адреналёт»

Одному из гостей, кстати, посчастливилось стать обладателем настоящего железного коня – ему подарили мотоцикл.