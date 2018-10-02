2018-10-02T14:51:24+03:00
Спорт

Рев моторов и пыль из-под колес: под Самарой прошел кубок региона по мультикроссу

В «АдреналЁте» приняли участие около 200 спортсменов [фото, видео]
Анастасия ГРУЗДЕВА
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Медали разыгрывали в 12 номинациях. Фото: «Адреналёт»Медали разыгрывали в 12 номинациях. Фото: «Адреналёт»
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В эти выходные, 29 и 30 сентября, в Малой Царевщине прошел кубок Самарской области по мультикроссу – «АдреналЁт».

Фестиваль собрал огромное количество любителей мотоспорта и профессиональных спортсменов, которые порадовали гостей своими захватывающими и зрелищными трюками. Медали разыгрывали в 12 номинациях, в том числе и в классе «Девушки».

Кубок Самарской области по мультикроссу.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Было очень круто! Атмосферное зрелище, не пожалела, что приехала сюда, - поделилась своими впечатлениями самарчанка Алена, которая приехала посмотреть соревнования.

В «АдреналЁте» приняли участие около 200 спортсменов. Фото: «Адреналёт»

В «АдреналЁте» приняли участие около 200 спортсменов. Фото: «Адреналёт»

Одному из гостей, кстати, посчастливилось стать обладателем настоящего железного коня – ему подарили мотоцикл.

Фото: «Адреналёт»

Фото: «Адреналёт»

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