Рев моторов и пыль из-под колес: под Самарой прошел кубок региона по мультикроссу
В эти выходные, 29 и 30 сентября, в Малой Царевщине прошел кубок Самарской области по мультикроссу – «АдреналЁт».
Фестиваль собрал огромное количество любителей мотоспорта и профессиональных спортсменов, которые порадовали гостей своими захватывающими и зрелищными трюками. Медали разыгрывали в 12 номинациях, в том числе и в классе «Девушки».
Кубок Самарской области по мультикроссу.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
- Было очень круто! Атмосферное зрелище, не пожалела, что приехала сюда, - поделилась своими впечатлениями самарчанка Алена, которая приехала посмотреть соревнования.
В «АдреналЁте» приняли участие около 200 спортсменов. Фото: «Адреналёт»
Одному из гостей, кстати, посчастливилось стать обладателем настоящего железного коня – ему подарили мотоцикл.
Фото: «Адреналёт»