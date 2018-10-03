И снова отказ: в седьмой раз СК отказался возбуждать дело об избиении болельщика «Крыльев Советов» полицейскими
Уже более года болельщик «Крыльев Совета» Денис Белянин пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту его избиения полицейскими. Но в седьмой раз получает отказ. Как сообщает Комитет против пыток, шесть предыдущих отказов были признаны незаконными. Сейчас правозащитники готовят жалобу в Европейский суд по правам человека.
Как писала ранее «КП-Самара», конфликт произошел 2 сентября 2017 года на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Там встречались местный футбольный клуб и «Крылья Советов». Самарцы тогда потерпели обидное поражение и между расстроенными болельщиками и правоохранителями завязалась драка. Через два дня, 4 октября по факту избиения болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов» сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».
В Интернете появились многочисленные видеозаписи, на одну из которых попало то, как полицейские после матча ставят болельщиков лицом к стене на «растяжку» и бьют их ногами и дубинками. При этом видно, что любители футбола не пытаются скрыться и сопротивления не оказывают.