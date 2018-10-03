И снова отказ: в седьмой раз СК отказался возбуждать дело об избиении болельщика «Крыльев Советов» полицейскими

3 Окт. 06:25 2018-10-03T06:26:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже более года болельщик «Крыльев Совета» Денис Белянин пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту его избиения полицейскими. Но в седьмой раз получает отказ. Как сообщает Комитет против пыток, шесть предыдущих отказов были признаны незаконными. Сейчас правозащитники готовят жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как писала ранее «КП-Самара», конфликт произошел 2 сентября 2017 года на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Там встречались местный футбольный клуб и «Крылья Советов». Самарцы тогда потерпели обидное поражение и между расстроенными болельщиками и правоохранителями завязалась драка. Через два дня, 4 октября по факту избиения болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов» сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

В Интернете появились многочисленные видеозаписи, на одну из которых попало то, как полицейские после матча ставят болельщиков лицом к стене на «растяжку» и бьют их ногами и дубинками. При этом видно, что любители футбола не пытаются скрыться и сопротивления не оказывают.