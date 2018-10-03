В Тольятти осудили водителя, который пьяным сбил двух женщин на остановке

3 Окт. 12:50 2018-10-03T12:50:35+03:00

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Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 22-летнему местному жителю, который устроил ДТП с двумя женщинами-пешеходами.

Напомним, авария произошла 15 января этого года на улице Мичурина. Молодой человек ехал на автомобиле «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения. В пути следования он превысил скорость, выехал на встречную полосу, врезался в снежный вал, а затем сбил двух женщин 53-х и 58-ми лет, которые стояли возле остановки. В результате случившегося одна из женщин скончалась, а вторая получила тяжелые травмы.

Молодой человек признал свою вину, компенсировал моральный вред и возместил моральный ущерб, однако гособвинение посчитало его деяние общественно опасным. В связи с этим суд с учетом мнения прокурора приговорил парня к изоляции от общества, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор уже вступил в законную силу.