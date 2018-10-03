2018-10-03T14:38:04+03:00
Общество

Александр Хинштейн: экс-мэр Самары Олег Фурсов незаконно возил жену в заграничные поездки

Как утверждает депутат, супруга бывшего главы города разъезжала по заграницам за счет принимающей стороны, да еще и будучи знатоком гостайн
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: предоставлено "КП" Александром ХинштейномФото: предоставлено "КП" Александром Хинштейном
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Семья бывшего мэра Самары Олега Фурсова может попасть под пристальное внимание правоохранителей. Дело в том, что будучи градоначальником он возил с собой в заграничные рабочие поездки свою супругу. Она не была членом делегации, но ездила за счет принимающей стороны - к примеру, южнокорейского города Тхонъен. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Я думаю, что супруги Фурсовы ввели в заблуждение принимающую сторону. Я сейчас направил запрос по поводу поездки супруги Фурсова, почему она вообще принимала участие в этой поездке, ведь она имела доступ к государственной тайне. И это не единственная поездка, во Францию они ездили. И все время указана цель - туризм. Но какой это туризм?! - отметил Александр Хинштейн.

Добавим, что это не единственные вопросы, оставшиеся после "правления" Олега Фурсова. В настоящее время правоохранители проводят проверку по реконструкции парка Металлургов и установке колеса обозрения в парке Гагарина.

Читайте и узнавайте больше интересных фактов в прямой онлайн-трансляции радиоэфира "КП-Самара" с депутатом Госдумы Александром Хинштейном

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