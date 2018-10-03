Теперь без врио: Александр Фетисов стал зампредом правительства Самарской области

3 Окт. 14:16 2018-10-03T14:16:40+03:00

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Александр Фетисов одним из первых после избрания нового губернатора Самарской области избавился от приставки «врио». В понедельник, 1 октября, его назначили на должность заместителя председателя правительства региона. В сферу деятельности Александра Фетисова будут входить вопросы социального развития региона. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.

Напомним, что Александр Фетисов начал работать в областном кабинете министров с сентября 2015 года. Тогда его назначили на должность зампреда правительства. В декабре 2016 года он занял пост вице-губернатора. После того, как с поста губернатора ушел Николай Меркушкин, к его должности прибавилась приставка «врио». Отметим, что Александр Фетисов отвечал за подготовку региона к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.