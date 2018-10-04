Тольяттинка едва не осталась без Porsche из-за долгов по налогам

4 Окт. 08:59 2018-10-04T09:02:32+03:00

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В Тольятти судебные приставы нашли управу на злостную неплательщицу налогов. Женщина задолжала государству 196 тысяч рублей и никак не хотела выплачивать их.

Сначала приставы несколько раз предупреждали тольяттинку о необходимости уплаты налогов, но женщина игнорировала их. В итоге приставы пришли к ней домой и обнаружили там дорогую иномарку – кроссовер марки Porsche. Машину пришлось арестовать. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, только после этого женщина полностью погасила свои долги. В ответ приставы сняли арест с ее автомобиля.