Тольяттинка едва не осталась без Porsche из-за долгов по налогам
Владелица дорогой иномарки задолжала государству почти 200 тысяч рублей
Судебные приставы арестовали дорогу иномарку из-за неуплаты налоговФото: Архив "КП"
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В Тольятти судебные приставы нашли управу на злостную неплательщицу налогов. Женщина задолжала государству 196 тысяч рублей и никак не хотела выплачивать их.
Сначала приставы несколько раз предупреждали тольяттинку о необходимости уплаты налогов, но женщина игнорировала их. В итоге приставы пришли к ней домой и обнаружили там дорогую иномарку – кроссовер марки Porsche. Машину пришлось арестовать. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, только после этого женщина полностью погасила свои долги. В ответ приставы сняли арест с ее автомобиля.