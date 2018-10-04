2018-10-04T14:59:02+03:00
Общество

Самарцы жалуются на спортивную площадку, которую построили без входа

Жителям улицы Алексея Толстого пришлось самим исправлять «забывчивость» строителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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На ремонт двора было потрачено более 6,6 млн рублей бюджетных средствНа ремонт двора было потрачено более 6,6 млн рублей бюджетных средств
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В прошлом году в Самаре в рамках федерального проекта благоустроили двор дома № 2 на улице Алексея Толстого. В частности, там построили новую спортивную площадку. Все бы ничего, вот только местные жители не могут попасть на нее – строители просто-напросто не предусмотрели вход.

Жителям даже пришлось частично сломать ограждение. Также они жалуются, что территорию вдоль площадки не благоустроили и что она травмоопасна. На эти работы там потратили более 6,6 млн рублей бюджетных средств. О том, что двор обновили с такими нарушениями, узнали в ходе мониторинга активисты Общероссийского народного фронта.

Похожие недоделки нашлись и в Жигулевске. Жители дома № 5 по улице Репина, чей двор благоустроили за более чем 5 млн рублей, возмущены тем, что площадка выглядит хуже, чем до начала работ. Так, на отремонтированных дворовых проездах образовались провалы, тротуары и бордюры сделаны неаккуратно, а скамейки и урны установлены криво. Кроме того, там не доделали вход на детскую площадку, а лестницу отремонтировали так, что ею предпочитают вообще не пользоваться.

Как отмечают активисты ОНФ, они взяли на контроль все проблемные дворы и направили их список в министерство строительства РФ.

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